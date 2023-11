Vue sur les plus grandes tours d'habitation de Suisse, habitables dès le printemps 2024. Image: watson

Voici les plus hautes tours résidentielles de Suisse (et les loyers sont fous)

Corsin Manser Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Avez-vous déjà entendu parler de «Dübai»?



Autant le dire tout de suite: «Dübai» ne se trouve pas dans le Golfe Persique et a bien plus de jours de brouillard que la métropole du désert.



C'est le nom qu'ont donné les habitants à ce quartier de Dübendorf (ZH). Il se trouve juste à côté de la ville de Zurich, près de la gare de Stettbach, par laquelle passent chaque jour des milliers de pendulaires.

Il y a 20 ans, lorsqu'on descendait du train à la gare de Stettbach, on pouvait y voir un peu d'industrie, beaucoup de prairies et un peu d'agriculture.

Aujourd'hui, la situation est complètement différente. Quand on sort de la gare souterraine, on se retrouve dans une grande ville. Des trams, des bus et des immeubles dominent le décor – le Dubaï suisse. Ou justement: Dübai.

Le quartier de Dübendorf, où l'on érige actuellement tour après tour, s'appelle Hochbord. On y trouve notamment la Jabee Tower, haute de 100 mètres, qui était le plus haut immeuble d'habitation de Suisse lors de son achèvement en 2019.

Il a perdu ce titre en 2022 au profit de la Bäre-Tower d'Ostermundingen (BE), qui fait un mètre de plus.

Mais les plus hauts immeubles d'habitation de Suisse se trouvent désormais à nouveau à Dübendorf. Début mai, la dernière des trois «Three Point Towers» a atteint sa hauteur finale, soit 113 mètres. Les deux autres immeubles d'habitation font 103 et 111 mètres de haut. Au total, les trois tours comptent 445 appartements qui pourront être occupés à partir du printemps 2024.

Les trois tours dépassent de quelques mètres la Jabee Tower (à gauche). Image: watson

Des locations qui crèvent le plafond

Selon le site web du maître d'ouvrage ADT Innova, les appartements en propriété ont tous été vendus. L'entreprise ne souhaite pas communiquer les prix de vente à watson pour des raisons de protection des données.

Des rumeurs circulent, toutefois, selon lesquelles les appartements en attique (425 mètres carrés) auraient été vendus pour 12 à 15 millions de francs. En 2020, le Zürcher Oberländer citait le directeur des ventes d'ADT Innova de l'époque, qui indiquait que les penthouses étaient allés à «l'entourage du maître d'ouvrage».

Image: watson

Une chose est sûre: les premiers propriétaires ont déjà mis les appartements en location. C'est ce qu'indiquent les annonces publiées sur divers portails en ligne.

Au vu des loyers demandés, on se croirait plutôt à Zurich qu'à Dübendorf. On est, en effet, habitué dans cette ville à certaines choses. Ainsi, la semaine dernière, tsri.ch a publié un article sur un appartement de 3,5 pièces de 165 mètres carrés à Wipkingen (ZH), loué... 8100 francs par mois.

Il s'avère que les loyers dans les tours «Three-Point» de Dübendorf n'ont rien à envier à l'exemple de Wipkingen. Sur le portail Comparis, un appartement de 4,5 pièces et 143 mètres carrés est proposé à 5980 francs.

Il faut compter 5980 francs pour un appartement de 4,5 pièces. screenshot: comparis

Au mètre carré, un appartement de deux pièces est encore plus cher, puisqu'il est loué pour 2419 francs. Il ne fait que 50 mètres carrés.

Il faut débourser 2419 francs pour un deux-pièces. screenshot: urbanhome

Ce que dit la politique

Dominic Müller est responsable des bâtiments de la ville de Dübendorf. Interrogé sur les prix des loyers dans les tours «Three-Point», le conseiller municipal du Centre déclare: «Les loyers à Dübendorf ont désormais presque atteint le niveau de ceux de la ville de Zurich. Beaucoup de gens qui gagnent un salaire normal ont du mal à trouver un logement abordable».

«Les loyers à Dübendorf ont désormais presque atteint le niveau de ceux de la ville de Zurich» Dominic Müller, responsable des bâtiments de Dübendorf.

Le politicien part du principe que les loyers n'ont pas encore atteint leur maximum. «C'est justement dans les endroits si bien desservis par la gare de Stettbach, comme dans le quartier de Hochbord, qu'il faut s'attendre à ce que des prix encore plus élevés puissent être réalisés. Les immeubles et leur vue viennent ajouter des logements d'une qualité rare dans la région».

Comme en Suisse Romande, les prix élevés des loyers font l'objet de nombreuses discussions en politique, et tant la gauche que la droite reconnaissent qu'il y a un problème, selon Müller, qui ne veut pas rester les bras croisés. «Le Conseil municipal veut maintenant promouvoir des logements bon marché sur les terrains appartenant à la ville ainsi que dans les zones où il est désormais possible de construire de manière beaucoup plus dense».

Walter Angst, de l'association des locataires, commente sèchement les loyers annoncés dans les tours «Three-Point»: «Le modèle commercial est, comme tout ce qui concerne ces immeubles, assez absurde. Le marché du logement zurichois est ainsi fait. Et Stettbach, c'est Zurich».

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci