Taux hypothécaire: comment demander une baisse de loyer

«Les locataires suisses doivent demander une baisse de loyer»

L'Office fédéral du logement (OFL) abaisse le taux hypothécaire de référence à 1,25%. Comment demander une réduction de loyer? Et qui est concerné par ces économies? Réponses.
01.09.2025, 15:1001.09.2025, 16:12
Alyssa Garcia
Alyssa Garcia
A l'occasion de son examen trimestriel, l'Office fédéral du logement (OFL) a annoncé, ce lundi, l'abaissement du taux hypothécaire de référence applicable aux contrats de bail à 1,25%, soit 0,25% de moins que le dernier taux publié. Il retrouve ainsi son niveau historiquement bas enregistré au printemps 2023. Conséquence: de nombreux locataires peuvent désormais réclamer une réduction de loyer.

Pourquoi c'est le bon moment pour demander une baisse de loyer

Comment demander une baisse de loyer?

Le calculateur de l'Asloca permet d'obtenir une estimation du montant de la réduction, en entrant notamment le taux hypothécaire de référence, la dernière variation de loyer ainsi que le code postal. «Il faut regarder son contrat de bail ou la dernière notification de fixation du loyer afin de savoir à combien le taux hypothécaire était fixé», précise Carole Wahlen, présidente de l'Asloca Vaud.

«Si le locataire avait un taux hypothécaire de référence de 1,5%, la réduction pourrait s'élever à près de 3%. Si le taux était plus élevé, la baisse pourrait être plus importante»
Carole Wahlen, présidente de l'Asloca Vaud.

La suite est simple: prendre contact par écrit avec son bailleur (la gérance ou le propriétaire) afin de lui réclamer la baisse de loyer pour la prochaine échéance contractuelle. Cette dernière dépend également du contrat de bail. «Dans tous les cas, il y aura au moins trois mois de préavis», rappelle Carole Wahlen. Et de préciser qu'il existe des modèles de lettres types sur le site de l'association.

Qui est concerné par ces économies?

L'experte estime qu'il ne faut pas hésiter à réclamer cette baisse, en particulier parce que «trois quarts des locataires de Suisse sont concernés par ces réductions». Elle considère qu'une telle demande est «usuelle» et qu'elle ne devrait donc pas poser de problème avec les bailleurs. De plus, si la réclamation est faite maintenant, le nouveau loyer de certaines personnes pourrait entrer en vigueur d'ici janvier 2026.

Voici ce que 2500 francs par mois permettent de louer en Suisse romande

Dès la prise de contact, le propriétaire a trente jours pour se déterminer. S'il ne répond pas ou qu'il refuse, le locataire a à nouveau trente jours pour saisir l'autorité de conciliation de son domicile, donc 60 jours au total.

Basé sur le taux d'intérêt moyen et pondéré en fonction de l'ensemble des créances nationales en Suisse, le taux hypothécaire restera à ce niveau jusqu'à ce que le pourcentage descende en dessous de 1,13% ou dépasse 1,37%. «Il ne devrait pas augmenter et rester stable», conclut la présidente de l'Asloca.

