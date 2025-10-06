ciel couvert12°
Panne de courant à Lucerne: on sait pourquoi

Der Bahnhof Luzern
Une mise hors service de sécurité au poste électrique de Steghof a provoqué lundi matin une coupure de courant dans certaines parties de la ville de Lucerne, dont la gare CFF.Image: Stefan Welzel

Voici pourquoi Lucerne s'est retrouvée sans électricité ce matin

Ce lundi, la ville de Lucerne a dû fonctionner sans électricité pendant plus d'une demi-heure dans la matinée. Le quartier de la gare a notamment été impacté. Les causes de la panne sont désormais connues.
06.10.2025, 17:5206.10.2025, 17:52

Une mise hors service de sécurité d'un poste électrique a provoqué lundi matin à Lucerne une coupure de courant dans certaines parties de la ville. Cette panne a duré environ 35 minutes.

Les quartiers situés sur la rive gauche du lac des Quatre Cantons ont dû temporairement se passer d’électricité. Dans un communiqué publié cette après-midi, l'entreprise Energie Wasser Luzern AG (EWL) a dressé la liste des zones impactées, dont celle de la gare.

Les raisons de l'interruption dévoilées

Selon le communiqué, la panne d’électricité est survenue à 8 heures 50. Après un peu moins de 35 minutes, la perturbation avait été résolue et l’alimentation électrique de la ville était de nouveau stable.

Un Canadien pointe une grosse lacune des supermarchés suisses

La cause de la coupure de courant a été le déclenchement d'un protocole de protection au poste électrique de Steghof, au sud de la ville, a indiqué EWL. Celui-ci s’est produit alors qu’une entreprise externe effectuait des travaux de maintenance sur l’installation de commutation à haute tension.

Toujours selon EWL, un déclenchement de protection se produit lorsqu’un appareil du système détecte une erreur. Dans ce cas, tous les tableaux de commutation sont automatiquement mis hors service afin de protéger les personnes et les équipements. (sda)

