Un Canadien pointe une grosse lacune des supermarchés suisses

Un système pour aider les personnes en situation de handicap à faire leurs courses fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ces caddies pour fauteuil roulant existent en Suisse, mais ne sont pas encore suffisamment répandus.

Benjamin Weinmann / ch media

Pour la plupart des gens, se rendre au supermarché ne pose aucun problème. Mais pour celles et ceux qui dépendent d’un fauteuil roulant, acheter du lait, du pain ou des légumes représente souvent un défi. Les chariots classiques ne sont pas adaptés, et il leur faut alors tenir un panier plein sur leurs genoux.

Une autre solution existe pourtant. C’est ce qu’a récemment montré Brennan Noeth sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo publiée notamment sur TikTok et Facebook, ce Canadien en fauteuil roulant se réjouit d’un modèle de caddie spécial découvert dans un magasin de la chaîne australienne Coles. Ce chariot peut être fixé à son fauteuil roulant, lui permettant de déposer les produits devant lui.

Il sait par expérience, dit-il dans la vidéo, combien il est agréable de ne pas devoir poser un panier en équilibre sur ses genoux ni dépendre de l’aide d’une autre personne.

«Ces petites choses font une grande différence pour son autonomie»

Selon le site australien News, ces chariots adaptés sont disponibles depuis un certain temps chez Coles et dans d’autres supermarchés du pays, mais beaucoup de gens ne semblent les découvrir que grâce à la vidéo de Noeth.

Les réactions sont enthousiastes: «On devrait en avoir partout!», «C’est vraiment génial!» ou encore, comme l'écrivent des utilisateurs de Tiktok:

«Quelle excellente idée!»

Inclusion Handicap partage cet avis. La faîtière suisse représente 1,9 million de personnes en situation de handicap dans le pays. Son porte-parole, Jonas Gerber, souligne que faire ses courses au supermarché reste souvent compliqué. Il rappelle:

«Même dans les magasins qui sont exemplaires du point de vue architectural, les personnes en situation de handicap ont souvent besoin d’aide, notamment à cause de la hauteur des rayons.»

Voilà qui va à l'encontre du principe d’autonomie inscrit dans la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées.

Selon Jonas Gerber, les supermarchés comportent bien d’autres obstacles, comme des escaliers, l’absence d’ascenseurs ou des allées trop étroites. Il évoque la possibilité des achats en ligne, mais ajoute:

«Dans une optique de liberté de choix, cela ne devrait pas être la seule solution, car cela peut aussi être source d’isolement»

CH Media (éditeur de watson) a interrogé les principales chaînes suisses pour savoir si elles proposaient de tels caddies spéciaux. Les réponses montrent d’importantes disparités entre Migros, Coop, Aldi, Lidl et Denner. Aucune cependant ne propose une offre complète.

Migros

A la Migros, on connaît ce type de caddies et on les utilise même. Selon sa porte-parole Prisca Huguenin-dit-Lenoir, ils sont disponibles «depuis plusieurs années déjà». Ces chariots pour fauteuil roulant sont une solution précieuse pour garantir davantage d’autonomie et de confort pendant les courses. Cependant, comme l'admet la porte-parole:

«Il se peut que ces chariots ne soient pas disponibles dans les petites succursales»

Dans ces cas, le personnel apporte son aide aux clients qui en ont besoin.

Migros ne peut toutefois pas indiquer dans combien de ses plus de 720 supermarchés suisses ces caddies sont disponibles. Les besoins varient selon les lieux, précise Prisca Huguenin-dit-Lenoir. Elle résume:

«En règle générale, les grandes filiales en disposent»

Il existe également des différences selon les coopératives:

«Dans la coopérative Migros Suisse orientale, par exemple, ils sont proposés dans la plupart des magasins, même les plus petits.»

Lors de nouvelles constructions ou de rénovations, l’entreprise veille à étendre cette offre autant que possible, ajoute la porte-parole.

Coop

Coop donne des chiffres plus précis. Environ un quart de ses 970 supermarchés sont équipés de tels caddies, indique sa porte-parole, Sina Gebel. Et leur nombre pourrait augmenter:

«D'autres points de vente pourront être équipés, à la demande des clients»

Ces chariots manquent cependant encore dans trois quarts des magasins. Coop, comme Migros, renvoie donc au personnel, comme l'explique la porte-parole:

«Dans nos points de vente, il va de soi pour nous d’aider les personnes en situation de handicap»

Lidl

Actuellement, 67 magasins Lidl, soit environ un sur trois, disposent de caddies adaptés aux fauteuils roulants, explique la porte-parole Vanessa Meireles. L’objectif est de permettre à tous des achats sans obstacle. Et, précise-t-elle:

«Notre personnel se tient volontiers à disposition, par exemple pour attraper un produit ou répondre à un besoin particulier.»

Aldi

Chez Aldi, on ne prévoit rien de tel. Aucun chariot de ce type n’est en projet, indique le service de presse du discounter allemand. Le personnel est toutefois sensibilisé aux besoins de tous les clients et reste disponible en cas de nécessité.

Denner

En tant que discounter, Denner dispose de surfaces de vente nettement plus petites que les supermarchés classiques, explique le porte-parole Thomas Kaderli:

«C’est pourquoi les caddies pour fauteuil roulant n'y sont pas envisagés pour le moment»

Dans la pratique, les clients qui utilisent un fauteuil roulant ou des aides à la marche sont volontiers assistés par le personnel lorsqu’ils le souhaitent.

En raison de la place limitée, il n’existe actuellement ni plan concret ni test pour une éventuelle introduction, poursuit Thomas Kaderli. L’entreprise veille toutefois à ce que les entrées et sorties des magasins soient facilement accessibles aux fauteuils roulants ou aux aides à la marche, et renonce par exemple aux tourniquets ou autres dispositifs de sécurité susceptibles de restreindre la mobilité.

Encore «beaucoup à faire»

Aucune des enseignes interrogées ne propose dans tous ses supermarchés ces chariots pratiques pouvant se fixer aux fauteuils roulants. Et lorsqu’elles le font, c’est au mieux dans une filiale sur trois.

Rien n’indique que cette offre soit appelée à se développer ou à être mieux mise en avant. Comme le résume Jonas Gerber, porte-parole d’Inclusion Handicap, à propos de la mise en œuvre de la Convention de l’ONU:

«Il reste beaucoup à faire dans tous les domaines de la vie»

Traduit de l'allemand par Joel Espi