La Suisse romande va ramasser

Cette semaine, le risque orageux va progressivement augmenter, jusqu'à trouver son point culminant jeudi. Petit point météo.

Ils sont de retour, et ça va plaire aux amateurs de grosses gouttes: les orages. Alors qu'il s'était fait discret durant le mois de mai, le phénomène météorologique va revenir en force au-dessus du plateau suisse cette semaine.

Un orage, kezako?

Si le plateau a été relativement épargné ces derniers jours, un «changement de régime météorologique» se met progressivement en place, décrypte le blog de MétéoSuisse. Mais de quoi parle-t-on exactement? Comme l'explique le Tages Anzeiger, les orages sont caractérisés par des nuages qui s'accumulent haut. Ils se forment principalement en été lorsque l'eau s'évapore et monte sous un fort ensoleillement. Lorsque la tension qui en résulte est libérée, elle se manifeste par des éclairs et du tonnerre. Trois ingrédients principaux sont nécessaires pour que les orages se forment:

L'humidité

Un mécanisme de soulèvement pour déclencher la formation d’un nuage d’orage (un déclencheur)

L'instabilité de l'atmosphère

Le premier ingrédient – l'humidité – manquait ces dernières semaines sur le versant nord des Alpes. Cependant, l'importation de masses d'air provenant de la région méditerranéenne a changé la donne, en amenant de l'air très humide sur la Suisse.

Un début de semaine calme

Comme l'explique Didier Ulrich, météorologue à MétéoSuisse, certaines régions de Suisse ont déjà dû sortir parapluies et imperméables (pour les plus pratiques ou audacieux d'entre vous) dès lundi. Le vent de sud-ouest a pour particularité d'être non seulement humide, mais également chaud - et ses effets se sont déjà fait ressentir: par endroits, le thermomètre a enjambé la barre des 30 degrés en après-midi, tandis que le temps clair a été ponctué, çà et là, par de brefs orages.

Des précipitations ont été constatées le long des Préalpes durant les dernières 24 heures. En Suisse romande, notamment à Genève, la somme des précipitations n'a pas eu de quoi remplir des seaux. Mais certaines régions en marge des Préalpes, notamment Montreux et Fribourg, ont été plus marquées.

Somme des précipitations sur 24h (mesurées le 20.6.2023):

Genève: 0.4 mm

Lausanne: 2.4 mm

Pully: 1.8 mm

Vevey: 11.4 mm

Les Avants: 13.7 mm

Fribourg: 23.3 mm

Langnau (BE): 31.5 mm

Carte des précipitations 👇

source: carte de météosuisse

Le risque d'intempéries s'est à nouveau concentré le long des Préalpes ce mardi. Comme le montre la carte ci-dessous, la zone hachurée en orange couvre les régions concernées par un risque de fortes turbulences. Le Jura ainsi que le Plateau ont été relativement épargnés. Mercredi, la situation se maintiendra sur toute la Suisse, nous avise Didier Ulrich.

Mesures pour mardi, de 17h à 23 heures environ. source: météosuisse

Jeudi, climax de la semaine

Selon les prévisions, la journée de jeudi sera la plus orageuse, avec un risque généralisé dans toute la Suisse. De fortes turbulences sont attendues dans l'après-midi et la soirée, lesquelles pourraient se poursuivre jusqu'à vendredi matin.

«C'est jeudi que la Suisse romande sera la plus impactée» Didier Ulrich météosuisse

Le temps pluvieux pourrait être accompagné localement par de fortes rafales de vent. «A chaque fois qu'il y a un orage et que l'air est relativement sec dessous, le risque de rencontrer des mircrorafales est fort», indique encore Didier Ulrich. L'intensité du vent, cependant, est impossible à prévoir en amont.

Schéma d'une microrafale. En fonction des vitesses de rafales de vent enregistrées dans ces courants descendants sous l’orage, on parle alors de rafales descendantes sèches ou de «microrafales sèches». On les nomme «dry microbursts» en anglais. Ces dernières frappent le sol à la verticale ou en biais en fonction de la dynamique interne de l’orage. Les vitesses dans ces microrafales varient en fonction de l’intensité de l’orage. Elles peuvent parfois atteindre les 90 à 120 km/h, voire dépasser les 150 km/h dans les cas extrêmes. schéma et explications: météosuisse

Jeudi, ce seront donc plus que des orages, mais bien un front orageux accompagné de rafales qui s'avancera sur les terres du plateau.

«Nous perdrons entre 7 et 8°C dans l'aventure, entre l'avant et l'arrière du front» Didier Ulrich.

Ce front orageux a déjà provoqué, dimanche, des orages relativement violents en France, notamment dans le sud-ouest, ainsi que sur la région parisienne.

Le front orageux, à l'avant de la perturbation, débarquera à toute vapeur jeudi après-midi sur la Suisse romande. Localement, la grêle pourrait même s'inviter.

Tout comme en France, y aura-t-il vigilance orange pour la Suisse? Pour le prévisionniste, les précipitations ne sont pas préoccupantes, puisqu'elles seront de courte durée, bien qu'intenses par endroits. Il n'est cependant pas impensable que de petites rivières ruissellent hors de leur lit:

«Lors d'un orage, il peut tomber 20 à 30 mm en très peu de temps. Un petit ruisseau peut vite déborder et ruisseler dans les rues»

Et la foudre? Va-t-elle, tout comme en France, faire son apparition? Pour rappel, pas moins de 23 vaches ont été tuées par la foudre à Glénat, dans le Cantal, dans la nuit du dimanche au lundi 19 juin, selon France Info. «De toute façon, dès qu'il y a orage, il y a de l'activité électrique, et donc un risque de foudre», indique Didier Ulrich. Il vaudrait donc peut-être mieux que les Romands attendent le jour suivant pour la petite balade en forêt.

Comme le rappelle le Tages Anzeiger, sur l'ensemble de la Suisse en moyenne, il y a environ 1,5 coup de foudre par an et par kilomètre carré. Chez nos voisins, selon l'Observatoire français des tornades et des orages violents, Kéraunos, au moins 28 543 éclairs ont été détectés en France métropolitaine ce dimanche. image: Keystone

Le week-end: après la pluie...

Bonne nouvelle pour les aficionados de la Fête de la Musique, le week-end s'annonce dégagé de son ciel colérique. Vendredi constituera une journée de transition, avec, à certains endroits, un peu de pluie sans orage le matin, et des températures aux alentours des 24 et 25 degrés. Cette amélioration sera talonnée par un temps sec et estival qui perdurera tout le week-end, avec un thermomètre réchauffé aux environs de 26 et 28 degrés, achève Didier Ulrich.

