Si vous ne souhaitez plus vous occuper vous-même du ménage, vous pouvez opter pour un robot aspirateur. Image: Shutterstock

8 robots aspirateurs testés en Suisse: tous échouent sur ce point

L'émission de la SRF Kassensturz a testé huit robots aspirateurs vendus en Suisse. Voici le classement.

Les robots aspirateurs ne cessent de s’améliorer. Les petites marches ou seuils? Plus vraiment un souci. Et aujourd’hui, ils ne font plus que passer l’aspirateur: ils lavent aussi le sol en même temps. Pourtant, aucun des modèles testés par l'émission alémanique de consommation Kassensturz ne parvient réellement à convaincre.

Même sur les tapis, beaucoup de modèles atteignent leurs limites:

«La plupart des robots aspirent environ 60% de la saleté présente sur le tapis, tandis que le plus mauvais (Hobot) n’en enlève que 38%.» Kassensturz

Une large gamme de prix a été testée, les modèles coûtant de 200 à plus de 500 francs. Voici les résultats du test:

Les robots-aspirateurs gagnants et perdants

Les deux vainqueurs du test sont le X 20 avec station d’aspiration de Medion et le E 30 Ultra de Mova. Sur sols durs, ils offrent des résultats particulièrement bons. Mais ce qui les distingue vraiment de la concurrence, ce sont leurs performances en nettoyage humide: les deux reçoivent la note «très bien», alors que la plupart des autres modèles s’en sortent plutôt mal.

Voici comment le test a été réalisé Le test a été mené par le groupe de recherche Mobots (Mobile Robotic Systems Group) à l’EPFL de Lausanne. Il comprenait trois volets:



Test d’aspiration

Pour cela, un mètre carré de tapis et un mètre carré de béton ont été salis, puis la quantité de poussière collectée après aspiration a été pesée.



Nettoyage humide

Des taches séchées (Coca-Cola, sauce soja et ketchup) ont été appliquées sur une table, puis nettoyées. Les chercheurs ont mesuré la quantité de résidus encore présents.



Test de navigation

Il s’agissait d’observer combien de fois les robots entraient en collision avec des meubles dans une pièce de 19 m², et quelle surface ils parvenaient à couvrir.



En plus de cela, d’autres tests concernant la consommation d’énergie, la réparabilité et le niveau sonore ont été réalisés. Tous ces critères ont ensuite été intégrés dans la note finale.

En revanche, côté consommation d’énergie, les robots nettoyeurs affichent tous des performances assez médiocres. «Le moins bon pourrait, avec l’énergie qu’il consomme, nettoyer un appartement de plus de 180 mètres carrés», explique le directeur du test, Francesco Mondada, professeur de robotique à l’EPFL Lausanne, cité par la SRF.

Les plus mauvaises notes vont aux modèles Legee Q 10 de Hobot et RCV 3 de Kärcher. Les fabricants soulignent qu’il s’agit d’«appareils d’entrée de gamme». (leo)

Traduit de l'allemand