Ils ont testé 12 brosses à dents électriques: voici les meilleures

12 brosses à dents électriques testées: voici les meilleures

Les trois meilleures brosses à dents électriques testées, de gauche à droite.Image: montage watson

Les brosses à dents électriques nettoient plus efficacement que les manuelles, aujourd'hui, près d'un Suisse sur deux en utilise une. L'émission alémanique Kassensturz a mené un test pour déterminer lesquelles étaient les meilleures.
27.11.2025, 09:2927.11.2025, 09:29

Le prix ne fait pas tout. C'est ce qui ressort d'un test conjoint de l'émission de consommateurs de la SRF Kassensturz et du magazine K-Tipp mené sur douze brosses à dents électriques. Les essais sur plusieurs modèles vendus entre 35 et 149 francs mettent en évidence des écarts majeurs, et trois appareils obtiennent même une mention insuffisante.

Le modèle le plus cher termine dernier

La Philips Sonicare 9000 Diamond Clean, facturée 149 francs, obtient la plus mauvaise note du test (2,5). En cause: l’arrondi des poils, un critère essentiel pour éviter d’abîmer les gencives. Seuls 20% des poils étaient correctement arrondis, contre une moyenne de 86% dans le panel. Les poils restants présentaient des bords coupants ou des résidus plastiques. Philips, sollicitée par Kassensturz, n’a «aucun commentaire» à formuler.

Sous un microscope, on peut observer la courbure des poils des brosses à dents.Image: capture d'écran SRF

Autonomie trop faible ou résistance insuffisante

La Oral-B Pro Vitality reçoit la note insuffisante de 3,5. Sa batterie n’a permis que neuf cycles de nettoyage, alors que la moyenne est de 51. Oral-B se dit «surpris» du résultat, rappelant que l’autonomie dépend de l’usage réel.

M-Budget ou Prix Garantie sont-ils mauvais pour la santé? Ils ont testé

La Happy Brush Eco Vibe 3, capable de réaliser 105 cycles, a quant à elle échoué au test de chute: une fissure est apparue après seulement quatre impacts. Elle obtient ainsi une note de 3,6. Le fabricant n’a pas répondu aux demandes.

L'étude s'est principalement concentrée sur les quatre critères suivants: l'arrondi des poils, l'autonomie de la batterie, la résistance aux chocs et la maniabilité/confort. Image: capture d'écran SRF

Ces résultats sont cohérents avec les critères habituellement utilisés dans les tests comparatifs européens: autonomie, sécurité des poils, robustesse et performance de nettoyage figurent parmi les éléments les plus discriminants.

Le moins cher parmi les meilleurs

A l’inverse, la Oral-B Pro Series 1, vendue 35 francs, obtient une solide note de 5,1, démontrant qu’un prix bas peut rimer avec efficacité.

Deux modèles se distinguent particulièrement. La Waterpik Sensonic STW-03, à 84,95 francs, obtient un 5,5 grâce à de très bons résultats globaux, malgré une autonomie limitée à 27 brossages, sous la moyenne.

Enfin, l’Oclean X Ultra S remporte le test avec une note de 5,6. Ses performances sont jugées bonnes ou excellentes dans toutes les catégories. Seul point faible: de légères rayures sur l’écran après 20 chutes. Prix: 99,95 francs.

L’article