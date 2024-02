Des soignants au chevet d'un patient sous assistance respiratoire aux HUG, le 3 octobre 2023. Image: KEYSTONE

Hospitalisations en hausse: il se passe quoi avec les poumons des Suisses?

Un patient sur douze est hospitalisé en raison d'une maladie respiratoire. La tendance est nettement à la hausse dans le pays entre 2012 et 2022. C'est ce que montrent les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique. Une infectiologue explique pourquoi.

Bruno Knellwolf / ch media

Les maladies respiratoires font de plus en plus souffrir la population suisse. C'est ce que montrent les chiffres publiés, récemment, par l'Office fédéral de la statistique (OFS) concernant les hospitalisations entre 2012 et 2022. Les statisticiens de la Confédération ont constaté une augmentation de 37% sur la période étudiée. Il s'agit d'une hausse significative par rapport aux autres maladies sur la même période, qui n'ont augmenté que de 6,4%.

L'augmentation la plus nette est celle des hospitalisations pour des maladies des poumons et des bronches, c'est-à-dire des voies respiratoires inférieures. La hausse, au cours des dix dernières années, est de 71%. Ces cas d'hospitalisation ont été le facteur de l'augmentation globale de toutes les maladies respiratoires.

Un constat fait avant la pandémie

Entre 2012 et 2019 déjà, une nette augmentation de 39% a été enregistrée pour les maladies respiratoires. L'OFS cite comme raison la hausse des cas de grippe. La pandémie est ensuite arrivée et la grippe a presque entièrement disparu en raison des mesures sanitaires.

Malgré cela, une deuxième augmentation significative des maladies des voies respiratoires inférieures, notamment des pneumonies, a eu lieu entre 2019 et 2022 à cause du Covid-19.

En 2020 et 2021, le nombre de pneumonies à l'hôpital a dépassé d'environ 64% le chiffre de 2019 et plus de trois cinquièmes d'entre elles étaient liées à un diagnostic Covid-19. En 2022, le nombre d'hospitalisations pour pneumonie a de nouveau diminué, mais il est resté nettement supérieur à celui de 2019. La part des hospitalisations liées à un diagnostic Covid-19 a également baissé.

En revanche, le nombre d'hospitalisations pour bronchite ou bronchiolite aiguë et pour grippe a diminué entre 2019 et 2021, puis a fortement augmenté en 2022. Les hospitalisations pour bronchiolite ou bronchite aiguë ont même atteint un niveau record en 2022.

Pourquoi une telle augmentation ?

Evelin Bucheli Laffer, médecin-chef en infectiologie et prévention des infections à l'hôpital cantonal d'Aarau, explique cette augmentation par trois facteurs. Premièrement,

La démographie de la population suisse. «Les personnes âgées ont un risque plus élevé de souffrir de complications dues à des virus respiratoires». Il y a plus de personnes sous traitement immunosuppresseur et donc un risque plus élevé d'être hospitalisé en cas d'infection virale. Et enfin, «c'est probablement le facteur le plus important: il existe un diagnostic plus facilement disponible et de plus en plus large pour la recherche de virus, qui a été utilisé plus fréquemment au cours des dix dernières années.»

Ainsi, davantage d'infections respiratoires sont diagnostiquées et déclarées comme telles.

«Auparavant, les patientes et les patients étaient aussi hospitalisés sans que les germes soient détectés, mais avec un autre diagnostic» Evelin Bucheli Laffer, médecin-chef en infectiologie et prévention des infections à l'hôpital cantonal d'Aarau

Les pneumonies entraînent de longs séjours hospitaliers

Rien qu'en 2022, les maladies respiratoires ont entraîné 94 350 hospitalisations, soit 8% de tous les séjours hospitaliers stationnaires. A cela s'ajoutent les cas pour lesquels une maladie respiratoire n'était qu'un diagnostic secondaire. Au total, un cinquième des patients hospitalisés en 2022 souffraient d'une maladie respiratoire.

Environ 60% des maladies concernaient les voies respiratoires inférieures en 2022. Elles se traduisent alors pour la plupart par des pneumonies (31,6%), puis des bronchites et bronchiolites aiguës et des grippes. Les maladies des voies respiratoires supérieures étaient responsables d'un quart des admissions à l'hôpital, le plus souvent de manière chronique.

Les maladies aiguës des poumons et des bronches entraînent à 90% des urgences. La moitié des personnes touchées par la grippe et les pneumonies ont plus de 76 ans, et plus de 70 ans pour la grippe.

Selon l'OFS, les pneumonies entraînent des séjours hospitaliers relativement longs, de six jours en moyenne. Les soins dans les unités de soins intensifs sont également longs pour les pneumonies, avec 89 heures. Celles-ci sont aussi celles qui entraînent le plus souvent le décès par rapport aux autres maladies respiratoires.

Un problème hivernal avant tout

Si la pneumonie et la grippe touchent le plus souvent les personnes âgées, la bronchite touche surtout les jeunes enfants, qui doivent en général rester deux jours à l'hôpital. Les hospitalisations pour des maladies respiratoires sont en outre fortement saisonnières.

Ce sont précisément ces fluctuations qui posent de grands défis aux soins de santé. En hiver, on enregistre parfois plus de 1500 nouvelles hospitalisations par semaine – en été, ce chiffre peut tomber en dessous de 300.

En 2022, les maladies respiratoires chez lesquelles le Covid-19 a également été diagnostiqué ont entraîné une maladie plus grave que chez ceux qui n'étaient pas infectés par le coronavirus. De plus, les patients atteints de Covid-19 ont dû rester en moyenne sept jours à l'hôpital, contre trois jours seulement pour ceux qui n'étaient pas infectés par le coronavirus.

Les infections par le Sras-CoV-2 ont également entraîné des séjours plus longs aux soins intensifs et un nombre plus élevé de décès à l'hôpital.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)