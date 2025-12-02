«L’épidémie de grippe commence» en Suisse et elle pourrait frapper fort
Alors que l'activité du Covid a diminué en Suisse après un pic de contaminations en octobre, c'est la grippe qui fait son apparition:
Si cette maladie a tendance à être un peu minimisée avec des phrases comme «oh, c'est juste une petite grippe», cette année, elle pourrait frapper fort. Notamment, car elle arrive tôt. Le dernier rapport de l’OFSP fait état d’une hausse de la charge virale dans les eaux usées, ainsi que d’un nombre croissant de cas confirmés, en particulier chez les jeunes enfants.
Le réseau médical Sentinella, qui repose sur des médecins volontaires, signale lui aussi une accélération. Le Centre national de référence de l’influenza (CNRI), à Genève, le confirme au quotidien Le Temps:
Et la précocité de l'épidémie interroge les virologues:
Si la souche H1N1 dominait en début de saison, les analyses virologiques montrent désormais plus de cas de H3N2, même si ce sous-type reste encore minoritaire en Suisse.
Mais un autre élément interpelle davantage les épidémiologistes: l’apparition du «sous-clade K», une nouvelle variante du H3N2 identifiée cet été, car elle a largement contribué à l’épidémie sévère observée en Australie et domine aujourd’hui au Royaume-Uni. «Là où il apparaît, il s’impose», avertit l’épidémiologiste canadienne Danuta Skowronski, citée par Statnews. En Suisse, les séquençages sont en cours, mais «il est probable que le sous-clade K soit présent ici aussi», estime Ana Rita Gonçalves Cabecinhas.
Le vaccin contre la grippe: efficace cette année?
Le sous-clade K étant apparu après l’élaboration du vaccin 2025-2026, l'efficacité de ce dernier fait l’objet d’une attention particulière. Publiée le 11 novembre, une analyse préliminaire de l’agence sanitaire britannique fournit «des résultats rassurants», écrit Le Temps. Il procurerait une protection contre les formes graves de 70% chez l'enfant et de 30 à 40% chez l'adulte. Ce qui permet à la microbiologiste du CNRI d'être optimiste:
Car les complications de la maladie causent chaque année plusieurs milliers d’hospitalisations et fréquemment plusieurs centaines de décès en Suisse, rappelle l’OFSP.
Afin de mieux protéger ces personnes, il convient non seulement de les vacciner, mais aussi toutes celles qui sont régulièrement en contact avec elles, y compris les proches, les personnes soignant des nourrissons et le personnel de santé.»
La vaccination contre la grippe «peut avoir lieu en même temps que, avant ou après une vaccination contre le COVID-19.»
(hun)