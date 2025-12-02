Fièvre, frissons, douleurs musculaires ou fatigue, la grippe arrive avec ces symptômes habituels. Image: montage watson

«L’épidémie de grippe commence» en Suisse et elle pourrait frapper fort

La grippe arrive en Suisse avec plusieurs semaines d'avance. Voici ce qu'il faut savoir sur la maladie cette année et l'efficacité du vaccin.

Alors que l'activité du Covid a diminué en Suisse après un pic de contaminations en octobre, c'est la grippe qui fait son apparition:

«L’épidémie est bien en train de commencer» Ana Rita Gonçalves Cabecinhas, microbiologiste citée par Le Temps

Si cette maladie a tendance à être un peu minimisée avec des phrases comme «oh, c'est juste une petite grippe», cette année, elle pourrait frapper fort. Notamment, car elle arrive tôt. Le dernier rapport de l’OFSP fait état d’une hausse de la charge virale dans les eaux usées, ainsi que d’un nombre croissant de cas confirmés, en particulier chez les jeunes enfants.

Le réseau médical Sentinella, qui repose sur des médecins volontaires, signale lui aussi une accélération. Le Centre national de référence de l’influenza (CNRI), à Genève, le confirme au quotidien Le Temps:

«Nous commençons en effet à détecter davantage de virus influenza […] le nombre de cas augmente vite et régulièrement.» Ana Rita Gonçalves Cabecinhas, responsable adjointe du CNRI

Et la précocité de l'épidémie interroge les virologues:

«Certains pays comme la Grande-Bretagne ou le Japon font face cette année à une épidémie de grippe qui a débuté très tôt – avec trois ou quatre semaines d’avance – et de manière très intense. Le début de l’épidémie ne semble pas être aussi marqué en Suisse, mais il est encore trop tôt pour faire des prédictions pour la suite.» Ana Rita Gonçalves Cabecinhas, responsable adjointe du CNRI, citée par le Temps.

Si la souche H1N1 dominait en début de saison, les analyses virologiques montrent désormais plus de cas de H3N2, même si ce sous-type reste encore minoritaire en Suisse.

Mais un autre élément interpelle davantage les épidémiologistes: l’apparition du «sous-clade K», une nouvelle variante du H3N2 identifiée cet été, car elle a largement contribué à l’épidémie sévère observée en Australie et domine aujourd’hui au Royaume-Uni. «Là où il apparaît, il s’impose», avertit l’épidémiologiste canadienne Danuta Skowronski, citée par Statnews. En Suisse, les séquençages sont en cours, mais «il est probable que le sous-clade K soit présent ici aussi», estime Ana Rita Gonçalves Cabecinhas.

Le vaccin contre la grippe: efficace cette année?

Le sous-clade K étant apparu après l’élaboration du vaccin 2025-2026, l'efficacité de ce dernier fait l’objet d’une attention particulière. Publiée le 11 novembre, une analyse préliminaire de l’agence sanitaire britannique fournit «des résultats rassurants», écrit Le Temps. Il procurerait une protection contre les formes graves de 70% chez l'enfant et de 30 à 40% chez l'adulte. Ce qui permet à la microbiologiste du CNRI d'être optimiste:

«Il est possible que le vaccin n’offre pas une protection optimale contre certains virus H3N2, mais il est certain qu’il protège contre les formes graves de la maladie et reste donc particulièrement indiqué pour les personnes à risques.» Ana Rita Gonçalves Cabecinhas

Car les complications de la maladie causent chaque année plusieurs milliers d’hospitalisations et fréquemment plusieurs centaines de décès en Suisse, rappelle l’OFSP.

L'OFSP écrit: «La vaccination est recommandée chez les personnes à risque: personnes de plus de 65 ans, femmes enceintes, prématurés jusqu’à 2 ans et personnes atteintes de maladies chroniques.

Afin de mieux protéger ces personnes, il convient non seulement de les vacciner, mais aussi toutes celles qui sont régulièrement en contact avec elles, y compris les proches, les personnes soignant des nourrissons et le personnel de santé.»



La vaccination contre la grippe «peut avoir lieu en même temps que, avant ou après une vaccination contre le COVID-19.»



