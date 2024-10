Les cantons qui ont un programme de dépistage précoce relèvent moins de cas grave de cancer du sein. Image: DPA

Cancer du sein: la Suisse a une faille dans son dépistage

La Suisse ne dispose pas d'un programme national uniforme de dépistage précoce du cancer du sein, contrairement à la plupart des pays européens. Une étude récente prouve l'intérêt d'un tel dispositif.

En Suisse, environ 6 500 femmes sont atteintes d'un cancer du sein chaque année. Une femme sur huit reçoit ce diagnostic au cours de sa vie. Pour détecter les tumeurs à un stade précoce, les mammographies sont essentielles. Dans la plupart des cantons, elles sont proposées dans le cadre de programmes de dépistage auxquels les femmes en bonne santé âgées de 50 à 69 ans sont régulièrement invitées par courrier.

La Suisse est cependant l'un des rares pays européens à ne pas disposer d'un programme national de dépistage du cancer du sein. Un groupe de recherche de la clinique Hirslanden St. Anna, de l'hôpital cantonal de Lucerne et de l'université de Lucerne vient d'analyser plus de 21 000 cas de cancer du sein diagnostiqués entre 2014 et 2020. La majorité des cas - environ 19 000 - proviennent de cantons ayant mis en place des programmes de dépistage, écrit le groupe de recherche dans un communiqué.

Le reste a été diagnostiqué dans les cantons de Lucerne, Nidwald, Obwald et Uri, où il n'existe pas de programme de dépistage. Dans ces cantons, les mammographies n'ont pas lieu automatiquement grâce à une invitation envoyée aux patientes, mais seulement après avoir été conseillées par le gynécologue ou le médecin de famille.

Dépistages efficaces

L'étude a montré que le dépistage est utile. Dans les cantons sans programme de dépistage, des tumeurs plus importantes ont été plus souvent diagnostiquées. Dans les autres cantons, l'atteinte tumorale des ganglions lymphatiques axillaires était moins souvent constatée.

Le radiologue Andreas Gutzeit a codirigé le groupe de recherche.

«L'étude montre les avantages de la prévention avec une très grande certitude statistique» Andreas Gutzeit, radiologue

Les systèmes de santé des cantons sont comparables, à l'exception des programmes de dépistage. Et comme le taux de mammographies est également élevé dans les régions de Suisse centrale, la différence entre les cantons avec et sans programme de dépistage est un «résultat très important» qui parle en faveur d'un dépistage précoce.

Susanne Bucher, spécialiste du cancer du sein et directrice du centre du sein de l'hôpital cantonal de Lucerne, voit se confirmer les observations qu'elle fait dans la pratique:

«En échangeant avec d'autres centres du sein, nous avons toujours observé les différences d'atteinte des ganglions lymphatiques entre les régions» Susanne Bucher, spécialiste du cancer du sein à l'hôpital cantonal de Lucerne

Préserver le sein

Un diagnostic précoce permet dans de nombreux cas de préserver le sein, écrit le groupe de recherche. De plus, il est souvent nécessaire de retirer moins de ganglions lymphatiques axillaires. D'une part, les patientes s'en réjouissent, d'autre part, ce traitement présente également des avantages cliniques. La guérison est plus probable.

En effet, plus le stade de la tumeur est élevé, plus les femmes doivent subir des chimiothérapies ou des hormonothérapies ou faire reconstruire leur sein après l'ablation de la tumeur. Cela diminue la qualité de vie des femmes concernées et entraîne des coûts nettement plus élevés. (lil)