Une manifestation anti-américaine s'est déroulée samedi dans les rues de Lausanne. Keystone

Lausanne marche contre Trump

Quelques centaines de manifestants ont défilé samedi dans les rues de Lausanne pour dénoncer l'impérialisme américain et exprimer leur solidarité avec plusieurs peuples qu'ils estiment opprimés. Le rassemblement s'est déroulé dans le calme, selon la police.

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Une manifestation anti-américaine s'est déroulée samedi dans les rues de Lausanne. Les participants, au nombre de 600 selon les organisateurs et de 70 selon la police, ont défilé en signe de «solidarité avec les peuples opprimés par l'impérialisme».

Les manifestants, réunis notamment à l'appel des jeunes POP, se sont rassemblés à 17h00 sur la place du 14 juin. «Notre message est que l'on peut toujours aider à la solidarité internationale et que les Etats-Unis, qui ont toujours été là pour exploiter les peuples, arrivent bientôt au bout de leur domination malgré leurs violences sur la Palestine, l'Iran et le Venezuela entre autres», a déclaré un porte-parole des jeunes POP à Keystone-ATS.

Les participants ont également apporté leur soutien à la flottille pour Gaza, qui veut attirer l'attention sur la situation humanitaire dans le territoire palestinien, ainsi qu'à Cuba, sous embargo américain depuis 1962. Ils se sont ensuite rendus en cortège dans les rues de Lausanne pour terminer sur la place du Tunnel. La manifestation a pris fin vers 18h30.

L'événement s'inscrivait également dans l'anticipation de la manifestation contre le G7 le dimanche 14 juin à Genève. «Nous espérons trouver là-bas des militants combatifs dont la lutte ne cessera que par la chute de la barbarie impérialiste», indiquaient encore les jeunes POP dimanche dans un communiqué. (tib/ats)