bien ensoleillé24°
DE | FR
burger
Suisse
manifestation

Des centaines de manifestants défilent à Lausanne contre Trump

Des personnes prennent une photo du logo publicitaire # Lausanne, a Ouchy devant le lac Leman le vendredi 22 mai 2026 a Lausanne. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
Une manifestation anti-américaine s'est déroulée samedi dans les rues de Lausanne.Keystone

Lausanne marche contre Trump

Quelques centaines de manifestants ont défilé samedi dans les rues de Lausanne pour dénoncer l'impérialisme américain et exprimer leur solidarité avec plusieurs peuples qu'ils estiment opprimés. Le rassemblement s'est déroulé dans le calme, selon la police.
31.05.2026, 10:2631.05.2026, 11:11

Une manifestation anti-américaine s'est déroulée samedi dans les rues de Lausanne. Les participants, au nombre de 600 selon les organisateurs et de 70 selon la police, ont défilé en signe de «solidarité avec les peuples opprimés par l'impérialisme».

Les manifestants, réunis notamment à l'appel des jeunes POP, se sont rassemblés à 17h00 sur la place du 14 juin. «Notre message est que l'on peut toujours aider à la solidarité internationale et que les Etats-Unis, qui ont toujours été là pour exploiter les peuples, arrivent bientôt au bout de leur domination malgré leurs violences sur la Palestine, l'Iran et le Venezuela entre autres», a déclaré un porte-parole des jeunes POP à Keystone-ATS.

La police genevoise ouvre une ligne spéciale pour le G7

Les participants ont également apporté leur soutien à la flottille pour Gaza, qui veut attirer l'attention sur la situation humanitaire dans le territoire palestinien, ainsi qu'à Cuba, sous embargo américain depuis 1962. Ils se sont ensuite rendus en cortège dans les rues de Lausanne pour terminer sur la place du Tunnel. La manifestation a pris fin vers 18h30.

L'événement s'inscrivait également dans l'anticipation de la manifestation contre le G7 le dimanche 14 juin à Genève. «Nous espérons trouver là-bas des militants combatifs dont la lutte ne cessera que par la chute de la barbarie impérialiste», indiquaient encore les jeunes POP dimanche dans un communiqué. (tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
«Des voix s'élèvent en Valais» pour tirer sur un animal protégé
6
«Des voix s'élèvent en Valais» pour tirer sur un animal protégé
de Sven Papaux
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique
de Alexandre Cudré
Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups
Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups
de Antoine Menusier
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
2
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
de Marie Parvex
Thèmes
Recettes 2.0 avec du cottage cheese
1 / 6
Recettes 2.0 avec du cottage cheese

Pâtes au cottage cheese
source: swissmilk
partager sur Facebookpartager sur X
Drogue: à Lausanne, la Riponne est une «zone de non-droit»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici le mode de transport préféré des Lausannois
On compte toujours moins de voitures parmi la population lausannoise. Une récente étude s'est penchée sur ses moyens de locomotion privilégiés.
La population lausannoise renonce de plus en plus à la voiture, au profit des transports publics et du vélo. La capitale vaudoise comptait 647 voitures de tourisme de moins l'an dernier (-1,4% par rapport à 2024) détenues par des personnes résidentes, montre la 11e édition de l'Observatoire de la mobilité.
L’article