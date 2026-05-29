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La police genevoise ouvre une ligne spéciale pour le G7

Une voiture police et des motards de la police genevoise, avec leurs feux bleus, signalent la presence d&#039;une manifestation aux automobilistes, ce samedi 13 septembre 2025 a Geneve. (KEYSTONE/Salv ...
La police cantonale genevoise répondra aux questions de la population avant et pendant le G7 (image d'illustration).Image: KEYSTONE

La police genevoise ouvre une ligne spéciale pour le G7

Du 1er au 5 juin, une ligne téléphonique sera mise en place à Genève pour répondre aux questions de la population.
29.05.2026, 11:0129.05.2026, 11:01

La police cantonale genevoise ouvre une ligne verte pour répondre aux questions de la population avant et pendant le sommet du G7 à Evian (F). Ce point de contact centralisé ne porte toutefois pas sur la situation douanière.

Le 0800 902 456 sera joignable gratuitement du 1er au 5 juin de 11h00 à 19h00, puis du 9 au 18 juin aux mêmes horaires. L'objectif est de décharger la centrale d'engagement, a affirmé vendredi la police genevoise.

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Elle répondra aux questions de sécurité, de mobilité, d'accès ou de conséquences pour le fonctionnement du canton. Pour toute demande douanière, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) sera lui en charge. (jzs/ats)

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