en partie ensoleillé10°
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

Moretti attaqués: les avocats romands réagissent

epa12730035 The owners of &quot;Le Constellation&quot; bar in Crans-Montana, Jacques (C) and Jessica Moretti (L) of France, are screamed at by the mother of a victim (R) ahead of the hearing before th ...
Les scènes à l'arrivée des Moretti à Sion jeudi ont marqué les esprits.Keystone

Moretti attaqués: les avocats romands réagissent

Un virulent comité d'accueil attendait le couple de gérants du Constellation à leur arrivée à Sion jeudi. Les bâtonniers des cantons du Valais, Vaud et Genève condamnent les attaques à l'encontre de leurs défenseurs.
13.02.2026, 15:3713.02.2026, 16:17

Les bâtonniers des cantons du Valais, Vaud et Genève ont condamné vendredi les attaques à l'encontre des avocats de Jacques et Jessica Moretti, propriétaires du Constellation à Crans-Montana. Leur réaction intervient au lendemain d'une audition très tendue du couple.

«Nous condamnons avec la plus grande fermeté les attaques verbales et physiques ainsi que les menaces dont ont fait l’objet les avocats de la défense», déclarent les trois ordres des avocats dans un communiqué conjoint vendredi. Elles portent atteinte à leur intégrité, fragilisent l’institution judiciaire et mettent en péril le droit fondamental à la défense.»

Notre commentaire 👇

Commentaire
La justice valaisanne a failli

Les bâtonniers évoquent une tragédie «qui a suscité une mobilisation d'une ampleur exceptionnelle, ainsi que de nombreuses interrogations». Ils font également état d'un «climat de tension» dans lequel se déroule la procédure, marquée par une «médiatisation particulièrement intense» à laquelle certains avocats participent parfois en violation des usages.

Et d'ajouter qu'il appartient désormais à la justice d'établir les faits et les responsabilités. «En tant que Bâtonniers, il est de notre devoir de rappeler que le temps de la justice n’est pas celui des médias et que la mission des avocates et des avocats est de représenter chacune des parties afin de garantir un procès équitable. La justice ne doit pas être celle des médias, ni celle de la justice privée», résument-ils.

Appel à la retenue

Dans ce contexte particulièrement difficile, les bâtonniers rappellent les avocats à leurs devoirs: exemplarité et dignité sont de mise. »Leur mission s'exerce avant tout devant les tribunaux et non dans l'espace médiatique.«

Ils ont également appelé à la retenue, notamment dans les prises de parole dans les médias et les réseaux sociaux. Enfin, les ordres des avocats réaffirment leur attachement à l'Etat de droit, à l'indépendance de la justice et à la protection de celles et ceux qui garantissent l'accès à la justice.

Des images glaçantes de l'intérieur du Constellation dévoilées

«Il est indispensable que cette procédure puisse se dérouler dans un climat serein, respectueux des victimes, de leurs proches et des droits de toutes les parties, résument les bâtonniers des trois cantons. C’est à cette condition que la justice pourra remplir pleinement sa mission.»

Dispositif policier renforcé

Ces déclarations interviennent le lendemain d'une audition particulièrement tendue des époux Moretti, prévenus dans l'affaire du drame de Crans-Montana et interrogés en tant que tels pour la deuxième fois de la semaine. Le couple et ses avocats Mes Yaël Hayat et Nicola Meier ont été reçus le matin sur le campus d'Energypolis à Sion par une foule très dense de journalistes, caméras et proches de victimes, qui les ont rapidement encerclés.

Plusieurs vidéos montrent que Jacques et Jessica Moretti ont été insultés et traités à plusieurs reprises de «tueurs». Avocat vaudois de victimes, Me Didier Elsig a indiqué jeudi que d'autres personnes, dont certains de ses confrères avaient aussi été molestés. A la suite de ces incidents, la police cantonale valaisanne a annoncé renforcer son dispositif «dès la fin de l'audience du jour».

Les images 👇

Vidéo: extern / rest

Le drame de Crans-Montana provoque depuis le 1er janvier de vives émotions, réactions, et prises de parole en Suisse et à l'étranger, de la part des personnes touchées, de la population et des acteurs impliqués. Lundi, le Ministère public valaisan rappelait d'ailleurs l'ampleur de la procédure: 263 parties civiles annoncées, représentées par 74 avocats. Selon le dernier bilan des autorités, la tragédie a fait 41 morts et 115 blessés. (jzs/ats)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
3
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
1
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
de Léonie Hagen
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
15
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
de Antoine Menusier
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
7
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette commune suisse va tester la semaine de quatre jours à l'école
La commune de Belp, à Berne, a décidé de tester pendant trois ans un modèle scolaire inédit: quatre jours d'école par semaine. Mais cela signifie aussi moins de vacances.
Une semaine de quatre jours d'école, mais moins de vacances: la commune bernoise de Belp va tester ce modèle scolaire pendant trois ans à partir du mois d'août. Les autorités espèrent ainsi soulager les parents et le corps enseignant.
L’article