Le Conseil fédéral ne compte plus que deux femmes

Avec Martin Pfister en remplacement de Viola Amherd, l'équilibre des genres est bouleversé au gouvernement.

Au Conseil fédéral, Karin Keller-Sutter et Elisabeth Baume-Schneider gouverneront désormais aux côtés de Guy Parmelin, Ignazio Cassis, Albert Rösti, Beat Jans et le nouvel arrivé Martin Pfister.

Le Centre n'a ainsi pas présenté de femme sur son ticket officiel. A l'issue des auditions des deux candidats centristes mardi soir, le PS et les Vert-e-s ont déploré le fait que les femmes soient sous-représentées au Conseil fédéral. Alliance F avait fait le même constat lundi.

Une porte longtemps restée close

Il est difficile en Suisse pour les femmes d'accéder aux plus hautes fonctions de l'Etat. Les Suissesses n'obtiennent le droit de vote et d'éligibilité au niveau fédéral qu'en 1971. Et la porte du Conseil fédéral leur reste longtemps close.

Les socialistes tentent de la forcer en 1983 en présentant Lilian Uchtenhagen. Mais la majorité bourgeoise de l'Assemblée fédérale élit Otto Stich. Moins d'un an plus tard, la Suisse connaît sa première conseillère fédérale en la personne d'Elisabeth Kopp. Les déboires de la Zurichoise la poussent à démissionner. Dès 1989, le Conseil fédéral est à nouveau entièrement masculin.

Les femmes y font leur réapparition à grande peine en 1993 avec la socialiste Ruth Dreifuss. Depuis, elles ont toujours eu au moins une place au Conseil fédéral. Les femmes n'ont été majoritaires qu'une seule fois en Suisse, de 2010 à 2011. Simonetta Sommaruga avait alors rejoint sa camarade de parti Micheline Calmy-Rey, la PDC Doris Leuthard et la PBD Eveline Widmer-Schlumpf.

Neuf femmes au total ont accédé aux fonctions du Conseil fédéral. Elisabeth Baume-Schneider est la dernière élue en date. (jzs/ats)