De plus en plus de Suissesses se font augmenter le point G

En Suisse romande, la gynécologie esthétique se développe, proposant des interventions comme le rajeunissement vaginal et l'augmentation du point G. Ces procédures promettent une amélioration de la vie intime, mais leur efficacité reste débattue.

De plus en plus de cliniques esthétiques proposent des opérations de gynécologie esthétique en complément des liftings et injections classiques. Laser, radiofréquence, acide hyaluronique ou plasma riche en plaquettes (PRP) sont utilisés pour raffermir et réhydrater les tissus vaginaux, censés améliorer la sensibilité et le plaisir sexuel.

«Depuis une année, la demande pour ce type de procédures augmente», explique Sophie Pierre, médecin spécialisée en gynécologie esthétique à la Clinique Matignon à Lausanne à la Tribune de Genève (TDG).

«Pour les femmes qui s’intéressent à ces interventions, l’objectif premier est d’améliorer leur vie sexuelle» Sophie Pierre

Une réponse aux douleurs intimes

La doctoresse Janni Galatoire, qui travaille au Forever Institut à Genève, s’est, elle aussi, spécialisée dans la gynécologie esthétique. Elle confirme la hausse d'intérêt pour ce type d'intervention au média genevois.

«Les femmes qui me consultent ont envie de retrouver une sexualité épanouissante. Elles arrivent à un moment de leur vie où elles sont en paix avec leur corps et bien dans leur tête. Mais elles se rendent compte que le plaisir et l’orgasme durant les rapports avec un partenaire sont freinés par des douleurs d’ordre physiologique.» Janni Galatoire

En effet, avec l'âge ou après certains traitements hormonaux, de nombreuses femmes souffrent de sécheresse vaginale et de douleurs lors des rapports. «Elles ont du plaisir seules, mais la pénétration est devenue trop pénible», ajoute Sophie Pierre. Des injections d'acide hyaluronique sont alors proposées pour hydrater la muqueuse et stimuler la zone G.

L'acide hyaluronique, naturellement présent dans l'organisme, diminue avec le temps. Son injection peut améliorer la sensibilité et réduire la douleur.

Combien ça coûte?

Pour les injections d’acide hyaluronique, il faut compter environ 1300 francs. Toutefois, ces traitements ne sont pas pris en charge par l’assurance et leurs effets peuvent durer jusqu'à 12 mois environ. Que pensent les patientes de ces interventions et est-ce que cela les aide à atteindre plus facilement l’orgasme? «Elles sont ravies», affirme la médecin spécialisée en gynécologie esthétique Sophie Pierre.

En fait, l'acide hyaluronique, c'est quoi? L’acide hyaluronique est une molécule qui existe déjà dans notre peau. Présente entre les cellules du derme, elle hydrate et garantit l'élasticité et la tonicité de la peau. Injecté dans le milieu et bas visage, l’acide hyaluronique va repulper la peau, la gorger d’eau et améliorer son aspect général. L’acide hyaluronique offre également une solution efficace pour embellir la forme du visage et restaurer les volumes qui se perdent avec l’âge, ou encore pour redonner de l’harmonie au profil. Forever institut

Ça marche vraiment?

Malgré les témoignages positifs de certaines patientes, l'efficacité de ces interventions reste controversée. Sur les forums en ligne, les avis divergent. Certaines constatent un réel bénéfice, d'autres sont déçues. Le chirurgien plasticien Sabri Derder, de la Clinique de Montchoisi, reste prudent.

«Aucune étude scientifique ne prouve que ces injections améliorent l'orgasme. Mais plusieurs confrères assurent que cela fonctionne» Sabri Derder à la TDG.

Il précise que ces procédures sont sans danger, l'acide hyaluronique étant résorbable et réversible.

