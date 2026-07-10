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La Suisse a violé la liberté d'expression du Courrier

Le Courrier est un des quatre laur�ats des bourses de soutien aux m�dias 2024 de la Ville de Gen�ve (archives)
Le Courrier salue une «décision historique» (image d'archives).Keystone

La Suisse a violé la liberté d'expression de ce journal

Le Courrier obtient gain de cause devant La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans l'affaire qui l'opposait à l'entrepreneur Jean-Claude Gandur. La Suisse devra lui verser quelque 50 000 francs.
10.07.2026, 11:2610.07.2026, 11:26

La Suisse a violé la liberté d'expression du journal Le Courrier dans l'affaire qui opposait celui-ci à l'homme d'affaires Jean Claude Gandur. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) l'a condamnée dans un arrêt rendu jeudi à Strasbourg.

«C'est une décision historique», a estimé vendredi le journal. «Ce jugement aura des répercussions globales pour la liberté d'expression en Suisse, notamment dans les médias», selon lui.

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Et d'ajouter:

«Cet arrêt montre que la justice helvétique a une interprétation très restrictive de ce droit quand les intérêts des puissances de l'argent sont concernés»

Une affaire de corruption présumée

L'homme d'affaires avait porté plainte il y a 11 ans au civil et au pénal après un portrait de lui dans Le Courrier dans le cadre de la discussion sur l'extension du Musée d'art et d'histoire (MAH) de Genève. Le mécène n'excluait pas alors de cofinancer un bâtiment public à hauteur de 40 millions de francs.

L'article mentionnait les activités de trading du pétrole de Jean Claude Gandur en Afrique. Il parlait de corruption présumée en lien avec une de ses sociétés.

Jean-Claude Gandur
Jean Claude GandurImage: fondation l'art

Après un premier jugement favorable au journal, le mécène avait gagné en appel puis devant le Tribunal fédéral (TF) pour atteinte à la personnalité. Le Courrier avait contesté il y a quatre ans cette décision devant la CEDH.

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La Cour devait juger si l'«ingérence» judiciaire dans la liberté d'expression du Courrier était indispensable dans une société démocratique. L'article reposait «sur une base factuelle établie, sans recours à des assertions dénuées de fondement», selon elle. Les tribunaux suisses auraient dû considérer la violation de la liberté d'expression et ne pas se contenter de se pencher sur l'atteinte à la personnalité, dit-elle.

La Cour condamne la Suisse à verser au Courrier 52 600 euros (environ 48 450 francs) pour frais et dépens et 4000 euros (près de 3700 francs) pour dommage moral. (jzs/ats)

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A Lausanne, la Russie dénonce des «motifs discriminatoires»
La Fédération russe d'athlétisme conteste son exclusion totale des compétitions internationales. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a été saisi.
La Fédération russe d'athlétisme a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne pour contester l'exclusion totale de ses représentants des compétitions internationales, confirmée vendredi dernier par World Athletics, a-t-elle annoncé jeudi. L'intransigeance de l'instance internationale, inchangée depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, «affecte les intérêts fondamentaux de l'athlétisme en Russie», «pour des motifs que la fédération russe considère comme discriminatoires», écrit-elle dans un communiqué.
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