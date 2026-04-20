ciel couvert17°
DE | FR
burger
Suisse
Médias

Un nouveau journal local va faire ses premiers pas à Yverdon

La région d&#039;Yverdon-les-Bains compte un nouveau média. Baptisé Yverdon.express, il se veut un «laboratoire de journalisme local» et est conçu pour être consulté sur les téléphones mobiles. Le lan ...
La région d'Yverdon-les-Bains compte un nouveau média.Image: Shutterstock

Un nouveau journal local va faire ses premiers pas à Yverdon

Baptisé Yverdon.express, un nouveau journal en ligne pensé pour le mobile se lance mardi dans la région d'Yverdon-les-Bains.
20.04.2026, 16:4620.04.2026, 16:46

La région d'Yverdon-les-Bains compte un nouveau média. Baptisé Yverdon.express, il se veut un «laboratoire de journalisme local» et est conçu pour être consulté sur les téléphones mobiles. Le lancement aura lieu mardi et ouvrira une phase-test d'environ trois mois, pendant laquelle le média sera accessible librement.

«En tant que 'petit nouveau', Yverdon.express se veut chaleureux, agile, concis, utile, à l'écoute de la communauté», indiquent ses concepteurs lundi dans un communiqué. Ils précisent que le projet est un «complément» à l'offre médiatique existante.

Concrètement, le média donnera trois rendez-vous hebdomadaires à son public, à savoir des actualités locales le mardi, des idées de sorties le jeudi, ainsi qu'un podcast avec des personnalités de la région le vendredi.

La BBC sombre dans la crise

Une journaliste ainsi qu'une responsable des communautés porteront le projet sur le terrain. Elles auront pour cheffe d'édition l'ancienne rédactrice en cheffe de La Broye Hebdo à Payerne, Danièle Pittet. Le trio sera notamment épaulé par le journaliste Jean Abbiateci en tant que responsable éditorial et par l'entrepreneur et éditeur Tibère Adler.

Ils espèrent une expension

Financièrement, le média est soutenu par le Fonds d'innovation pour le journalisme multimédia. Une association de soutien doit être créée prochainement pour «consolider la suite» après la phase-test.

Yverdon.express est le premier projet de la société Innomedia, créée à cette occasion, et dont la vocation est de développer de nouvelles solutions journalistiques et technologiques pour les médias locaux, précise le communiqué. Si le concept fonctionne, «l'idée est d'exporter ce modèle à d'autres villes», a déclaré à Keystone-ATS la journaliste et co-fondatrice du média, Olivia Schmidely. (tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
de Stefan Ehrbar
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
de David Walgis
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
de Dorothea Meadows
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
de Olivier Meier
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
1
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
de Nadja Rohner
Thèmes
Les antennes directionelles sur l'arête est de la Jungfrau
1 / 8
Les antennes directionelles sur l'arête est de la Jungfrau
Pendant l’été 1948, deux collaborateurs de l’équipe des PTT portent du matériel de diffusion radio sur la crête de la Jungfrau.
source: musée de la communication, fff_73025
partager sur Facebookpartager sur X
Trump attaque une journaliste après une question sur l'affaire Epstein
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un roi du bitcoin rachète cet historique domaine genevois
Ashton Soniat, à la tête de la plus grande mine de bitcoin d'Amérique du Nord, s'est offert La Grande Pierrière, une emblématique bâtisse lacustre de Pregny-Chambésy (GE).
Trônant au bord du lac à Pregny-Chambésy (GE), La Grande Pierrière change de mains. Selon Bilan, l'historique maison de maître est désormais la propriété d'Ashton Soniat, magnat américain du bitcoin.
L’article