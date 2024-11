CH Media édite notamment watson. Image: KEYSTONE

CH Media ferme six portails régionaux et annonce des licenciements

Plus d'une trentaine de licenciements sont prévus dans le monde des médias, outre-Sarine. En cause: la fermeture de six portails d'information locaux par CH Media.

Le groupe de médias CH Media, qui édite notamment watson, a annoncé mardi la fermeture de ses six portails régionaux d'information financés par la publicité, ce qui provoque 34 licenciements. Un plan social est prévu pour les collaborateurs concernés.

Les sites régionaux d'information «Today» ont enregistré des taux de pénétration en hausse, mais ils n'ont pas atteint les chiffres d'affaires nécessaires sur un marché en ligne très concurrentiel, a indiqué mardi CH Media.

Les chiffres d'affaires sont en baisse et le groupe estime que ces portails ne pourront pas couvrir leurs coûts dans un avenir proche. Le premier de ces portails avait été mis en ligne en 2015.

34 licenciements

En raison de de l'arrêt des six plateformes, 34 licenciements ont été prononcés dans les rédactions de «Today» et dans la commercialisation, précise CH Media.

Après consultation de la commission du personnel, 22 collaborateurs pourraient se voir proposer des solutions à l'interne chez CH Media. La procédure de consultation est terminée.

(ats)