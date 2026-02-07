beau temps
SSR: plus de 2000 personnes pour le service public au Tessin

Une manifestation était organisée samedi à Bellinzone (TI) en soutien à la SSR et à son unité italophone, la RSI. Le rassemblement a eu lieu à un mois d'une votation qui demande un abaissement de la redevance médias.
07.02.2026, 17:4307.02.2026, 17:43
Près d&#039;un quart des signatures pour l&#039;initiative visant à réduire la redevance de la SSR proviennent du Tessin. Une fronde directement dirigée contre la RSI.

Quelques milliers de personnes ont manifesté leur soutien au service public samedi après-midi à Bellinzone. Le cortège a défilé de la gare au siège du gouvernement pour protester contre l'initiative «200 francs, ça suffit!», en votation le 8 mars.

Munis de ballons jaunes et drapeaux rouges frappés au sigle de la RSI (Radiotélévision de la Suisse italienne), les quelques milliers de participants – 6000 selon les organisateurs, 2000 selon la police – répondaient à l'appel de plusieurs groupes et associations actifs au Tessin dans les domaines culturel, social, récréatif et sportif.

Selon les organisateurs, l'initiative en votation le 8 mars prochain qui propose la diminution de la redevance TV de 335 à 200 francs «nuirait particulièrement à la Suisse italienne: le service public joue un rôle fondamental au sein de notre territoire et renforce la cohésion nationale. Ce rôle est compromis si l'initiative devait être acceptée», ont-ils affirmé. (ats)

