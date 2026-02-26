Des personnes profitent des températures printanières et du coucher de soleil sur une terrasse à Zurich, le mercredi 25 février. Image: keystone

Le beau temps va-t-il persister ce week-end? Un météorologue prédit

Avec le soleil et des températures dignes du printemps, la Suisse semble tourner la page de l'hiver. Mais le risque d'avalanches, lui, reste bien présent dans les Alpes.

Lara Knuchel Suivez-moi

La Suisse vit en ce moment un avant-goût de printemps, ou presque. Jeudi, les températures ont grimpé à nouveau jusqu'à 15°C, voire localement 20°C. Mardi déjà, le Tessin avait franchi pour la première fois la barre des 20°C, avec un pic de 23,1°C enregistré à Biasca.

Vendredi s'annonce tout aussi doux, voire un peu plus encore: le soleil brille pratiquement partout en Suisse, avec là encore 15 à 20°C localement. Roger Perret, de Meteonews, tempère cependant:

«Nous n'atteignons pas les records absolus pour un mois de février. A Bâle, par exemple, on a déjà enregistré 22°C en février par le passé. Mais nous n'en sommes pas loin.»

L'air est donc exceptionnellement doux pour la saison. Ce temps clément est dû à un anticyclone qui dicte notre météo jusqu'à vendredi. Cet air doux trouvant son origine en Afrique du Nord, des poussières de sable du Sahara pourraient l'accompagner, particulièrement vendredi.

De quoi réjouir les amoureux du printemps

Selon Meteonews, une légère perturbation est attendue ce week-end, avec de faibles pluies dans la nuit de samedi à dimanche. Roger Perret rassure:

«Le temps reste fondamentalement doux et printanier, donc nettement au-dessus des moyennes de saison»

Concrètement, les températures reculent, mais se maintiennent autour de 12 à 14°C. Et dimanche, le soleil devrait déjà faire son retour sur l'ensemble du territoire.

Est-ce donc la fin de l'hiver? «Pour l'instant, oui», répond l'expert de Meteonews. Un nouvel anticyclone est en effet attendu la semaine prochaine, avec des températures qui pourraient remonter jusqu'à 17°C. Il poursuit:

«Il y aura par endroits quelques champs nuageux, peut-être à nouveau un peu de brouillard. Mais le temps reste printanier, et nous n'anticipons pour l'instant aucune dégradation.»

Selon Perret, cette phase anormalement douce devrait donc se prolonger encore au moins dix jours à deux semaines. Une mauvaise nouvelle pour les amoureux de l'hiver, car:

«Côté neige, il ne se passera certainement rien pendant cette période»

Voici à quoi ressemblera la journée de samedi en Suisse. Image: MétéoSuisse

Et après? Impossible de le dire pour l'heure, selon Roger Perret. Il pourrait éventuellement neiger à nouveau en deuxième moitié de mars jusque dans les plaines, cela reste dans le champ des possibles. Mais si tel devait être le cas, l'expérience montre que cela resterait de courte durée. L'expert conclut:

«De manière générale, on peut déjà le dire: l'hiver est terminé»

Le premier jour du mois de mars s'annonce très éloquent. MétéoSuisse

Un risque d'avalanches à ne pas négliger

Avec les températures élevées et les importantes quantités de neige encore présentes jusqu'au week-end dernier, le risque d'avalanches ne doit pas être négligé. Dans de larges parties des Alpes, ce risque reste actuellement au niveau 3, soit «marqué».

Le danger a certes été légèrement revu à la baisse, mais «c'est précisément là que réside le piège», avertit Roger Perret. Beaucoup de gens pensent ainsi que le risque «n'est plus si grave», et sous-estiment la menace.

De grandes avalanches peuvent encore se déclencher: l'importante couche de neige qui recouvre actuellement les Alpes se gorge d'eau et peut se mettre à glisser, particulièrement en après-midi et sur les versants ensoleillés. Roger Perret estime que le niveau 3 devrait se maintenir encore un certain temps. La situation reste délicate, insiste-t-il. Il ajoute:

«C'est lorsque le niveau de danger est à 3 que l'on recense le plus grand nombre de morts par avalanche.»