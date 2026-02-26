beau temps17°
DE | FR
burger
Suisse
Iran

Un Irano-Suisse dépose une plainte contre un vice-ministre iranien

FILE - Ian&#039;s Ambassador to the International Atomic Energy Agency, IAEA, Kazem Gharibabadi, waits for the start of the IAEA board of governors meeting at the International Center in Vienna, Austr ...
Kazem Gharibabadi, ambassadeur iranien auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), attend le début de la réunion du conseil des gouverneurs à Vienne.Keystone

Un Irano-Suisse dépose une plainte contre un vice-ministre iranien

Un vice-ministre iranien, Kazem Gharibabadi, est visé en Suisse par une accusation de crimes contre l’humanité, alors que les autorités helvétiques doivent décider d’une éventuelle arrestation.
26.02.2026, 15:3726.02.2026, 15:37

Une plainte a été déposée en Suisse contre le vice-ministre des Affaires étrangères iranien Kazem Gharibabadi, accusé de crimes contre l'humanité, a-t-on appris jeudi auprès des avocats du plaignant qui réclament son arrestation.

Cette plainte, déposée au titre de la compétence universelle par un Irano-Suisse réfugié en Suisse après dix années passées dans les geôles iraniennes pour son engagement politique, accuse Gharibabadi de s'être rendu «coupable de crimes graves contraires au droit international» dans son pays, comme «coauteur» ou, a minima, comme «responsable».

«Nous attendons des autorités helvétiques qu'elles procèdent à l'interpellation du mis en cause le plus promptement possible. Il n'y a pas d'autre choix», ont déclaré à l'AFP les avocats français du plaignant William Bourdon et Philippine Vaganay.

Depuis 2011, la Suisse inscrit dans son droit les crimes contre l'humanité et se reconnaît une compétence universelle pour juger certains crimes graves en vertu du droit international.

Trump a vanté ses exploits pendant 1h47

L'interpellation du responsable iranien «est impérative au regard tant de la loi helvétique que du droit international, faute de quoi la lutte contre l'impunité des responsables des crimes les plus graves est une chimère», ont ajouté les avocats.

La situation Gharibabadi reste incertaine

Kazem Gharibabadi était en début de semaine à Genève, où il s'est exprimé devant la Conférence sur le désarmement et le Conseil des droits de l'homme.

Mais on ignorait s'il se trouvait encore sur place jeudi, alors que se tenaient de nouvelles discussions indirectes entre l'Iran et les Etats-Unis sur le programme nucléaire iranien.

Selon cette plainte, la responsabilité de Gharibabadi «pourrait être engagée» pour avoir «participé et couvert des faits de meurtre, de violences physiques et sexuelles, de détention arbitraire, de traitements inhumains ou dégradants et d'atteintes aux droits fondamentaux» lors de la répression de la vague de manifestations en Iran après la mort de Masha Amini en 2022.

A l'époque, rappelle cette plainte, Gharibabadi était un haut responsable du pouvoir judiciaire. «Il avait sous commandement» ceux «qui ont mis en oeuvre la politique mortifère ayant conduit à la détention arbitraire, aux violences, actes de tortures et meurtres commis dans le cadre de ces détentions, ainsi qu'à l'exécution de civils». (tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Le classement des fours à raclette
1 / 12
Le classement des fours à raclette

1e place: le four à raclette Koenig 4 and more
source: kassensturz
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce phénomène pèse sur l’aide humanitaire en Ukraine
Alors que des négociations sur la fin de la guerre se sont tenues à Genève, la situation humanitaire en Ukraine demeure tendue. C'est ce qu'a rappelé Caritas Suisse.
Alors que des représentants de l’Ukraine et de la Russie la semaine passée à Genève pour négocier la fin de la guerre (sans résultat apparent), la population ukrainienne continue de souffrir des conséquences des frappes aériennes.
L’article