Image: watson

Tempête Benjamin: voici où le vent a soufflé le plus fort en Suisse

Les rafales de vent ont frôlé les 150 km/h en Suisse ce jeudi, lors du passage de la tempête Benjamin. Découvrez les endroits les plus touchés.

Plus de «Suisse»

La Suisse attendait son arrivée avec impatience et un brin d'inquiétude: Benjamin, la première tempête automnale de l'année, s'est abattu sur la Suisse ce jeudi. MétéoSuisse avait émis un avertissement de degrés 3 sur 5 sur tout le nord des Alpes, tandis que MeteoNews avait déclenché l’alerte maximale pour l'Ouest du pays. En cause: les vents qui étaient censés accompagner la dépression.

La Confédération s'attendait à un vent «fort à tempétueux», ce qui s'est effectivement produit, du moins localement. Selon les dernières données de MétéoSuisse, les rafales ont frôlé les 150 km/h sur le Säntis (AI), et dépassé les 140 à de nombreux autres endroits. La situation à 16h30 donne l'image suivante:

Un coup d'oeil à la partie haute du classement montre que les zones montagneuses ont été les plus touchées. Les huit premières stations de mesure ayant détecté les valeurs les plus élevées se trouvent, en effet, à plus de 1000 mètres d'altitude. Il s'agit des endroits suivants:

Säntis (AI): 149 km/h (2513 mètres d'altitude) Pilatus (OW): 148,3 km/h (2126 m) Les Diablerets (VD): 145,1 km/h (2974 m) Bantiger (BE): 141,5 km/h (1097 m) Uetliberg (ZH): 133,6 km/h (1016 m)

Les vents de Benjamin ont, pourtant, également violemment frappé les régions en plaine. Au Bouveret (VS), les rafales ont atteint 128,2 km/h, alors qu'à Bière (VD), le vent a soufflé à plus de 125 km/h.

C'est par ailleurs dans cette commune vaudoise que Benjamin a provoqué l'accident le plus spectaculaire de la journée: un pylône supportant une ligne à haute tension s'est effondré peu avant 11h00. Le câble n'aurait toutefois pas été rompu.

Le pylône tombé à Bière. Keystone

Le trafic ferroviaire et automobile a également été perturbé à de nombreux endroits, tandis que la ville de Genève a fermé tous ses parcs jusqu'à nouvel ordre. En terres romandes, les pompiers et la police ont reçu des centaines d'appels et mené de nombreuses interventions, essentiellement pour des chutes d'arbres ou des panneaux de signalisation renversés. Aucun blessé n'est, pour l'instant, à signaler. (asi)