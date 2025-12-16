L'espoir est encore permis, même si les chances sont extrêmement maigres. Image: Unsplash / Keystone, montage watson

De la neige à Noël en Suisse? Ce que dit la météo

Les chances de voir un Noël blanc en Suisse sont minimes cette année. Avec des températures relativement douces et un ciel clément, la neige, surtout en plaine, sera plus que probablement absente des festivités.

Selon toute vraisemblance, il n'y aura pas de grandes quantités de neige en Suisse durant les fêtes, selon les prévisions de Météosuisse. Cela exclut quasiment totalement la possibilité de vivre un Noël blanc.

Interrogé mardi par l'ATS, MétéoSuisse estime qu'il est peu probable qu'il y ait des précipitations importantes au nord des Alpes pendant la période de Noël. En dessous de 1000 mètres, il n'y aura presque certainement pas de neige à Noël.

Noël sous la neige, plus souvent mythe que réalité

Comme le relève Météosuisse, dans les régions du Plateau suisse, le rêve du Noël blanc est souvent une illusion. Depuis 1931, le Plateau central et oriental n'est pas enneigé pendant les jours de Noël dans 60% des cas. L'ouest et le nord-ouest du pays dépassent même 75%. C'est sans surprise encore plus rare dans le Tessin, où seules 20% des années sont marquées d'un véritable Noël blanc.

Au moyen du tableau ci-dessous, vous pouvez consulter la fréquence des Noëls enneigés par région, et ce, depuis 1931:

Peu de chance de miracle cette année

Selon les prévisions actuelles, le temps sera majoritairement ensoleillé en montagne. En plaine, il faut s'attendre à un temps nuageux accompagné de récurrentes éclaircies, avec de la bise par moments. Du brouillard matinal, de même que certains jours de stratus sont également à prévoir. Les températures maximales devraient, quant à elles, être comprises entre 1°C et 6°C degrés.

Ca ne va que jusqu'au 23 décembre, mais il apparaît clair que la tendance n'est pas à l'enchantement sous les flocons.

Malgré tout, le temps de Noël ne peut pas encore être prévu avec certitude aujourd'hui, précise Météosuisse, dont le bulletin prévisionnel à huit jours s'arrête actuellement au mardi 23 décembre.

Météosuisse le rappelle, l'absence de neige à Noël n'est pas un phénomène récent. Une note météorologique du canton de Lucerne datant de 1911 constatait déjà:

«Depuis quelques années, les véritables froids hivernaux et la neige ont quasiment disparu du calendrier en décembre. Aucun poème de Noël parlant du froid, de la neige ou de la glace ne saurait plus convenir.»

A l’époque déjà, l’idée d’un Noël sous la neige devenait obsolète. (ysc / avec l'ats)