Le mercure grimpe fortement à Rome. Image: www.imago-images.de

Météo: alerte rouge dans ces grandes villes italiennes

Rome, Florence, Bologne et Turin ont été placées en niveau d'alerte maximale en raison de la vague de chaleur qui déferle sur l'Europe ces derniers jours.

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Le ministère italien de la Santé a classé jeudi les grandes villes de Rome, Florence, Bologne et Turin en alerte rouge ou niveau 3, en raison d'une vague de chaleur touchant l'Europe cette semaine. Il s'agit du niveau le plus élevé d'alerte.

Les températures, inhabituelles pour la fin mai, devraient atteindre jusqu'à 33°C à Turin, ville alpine du nord de l'Italie, 32°C à Florence et Bologne (pour une température ressentie de 35°C) ou encore 31°C à Rome (température ressentie de 33°C), ville méditerranéenne située dans le centre-sud de la péninsule.

Le niveau 3 indique «une situation d'urgence (vague de chaleur) susceptible d'avoir des effets néfastes sur la santé des personnes en bonne santé et actives, et pas seulement sur les groupes à risque comme les personnes âgées, les très jeunes enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques», détaille le ministère de la Santé.

Ce niveau maximal d'alerte est activé quand des températures élevées et des conditions météorologiques particulières persistent pour trois jours consécutifs ou plus.

Un «dôme de chaleur»

Depuis le 25 mai, le ministère de la Santé italien publie quotidiennement un bulletin sur les vagues de chaleur évaluant la situation dans 27 villes italiennes avec des prévisions à 24H, 48H et 72H. Une vague de chaleur d'une précocité inédite déferle depuis le début de la semaine sur une partie de l'Europe, conséquence de la présence sur toute l'Europe de l'Ouest d'un «dôme de chaleur», zone de haute pression qui bloque l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord.

Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations. (jzs/ats)