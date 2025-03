La Suisse risque de se couvrir de poussière orange vendredi

Un fort courant du sud transporte la poussière du Sahara vers la Suisse, avec un pic attendu vendredi, premier épisode intense de l’année.

Un courant de sud marqué souffle actuellement de la poussière du Sahara en direction de la Suisse. Après avoir traversé l'Espagne et la France, la concentration devrait atteindre un pic dans notre pays vendredi. Il s'agira du «premier épisode intense de l'année», annonce meteonews.

Le courant de sud s'est établi entre un vaste anticyclone sur l'Europe de l'Est et une dépression atlantique, indique jeudi le service météorologique Meteonews. Le courant s'étend jusqu'en Afrique du Nord et emporte avec lui la poussière du Sahara.

Taux de poussière sur l'Afrique du Nord et l'Europe le vendredi 21 mars. Image: Skiron university

Des premières faibles concentrations de poussière sont attendues jeudi soir. Vendredi, la dépression continuera à se rapprocher et le courant de foehn de sud à sud-ouest se renforcera. Les concentrations de poussières augmenteront tout au long de la journée pour atteindre leur maximum en soirée.

Phénomène courant

De tels phénomènes se produisent plusieurs fois par an en Suisse. L'air s'opacifie et prend une couleur jaunâtre en cas de forte concentration. Selon les informations de Meteonews, la poussière est composée à 60 pour cent de quartz. Selon des études, elle est moins nocive pour la santé que les poussières fines dues à la circulation.

Le Palais fédéral, le 15 mars 2022. Image: KEYSTONE

En cas de précipitations, il se produit ce que l'on appelle une «pluie de sang». Sur la neige, la poussière jaunâtre et brunâtre réduit le rayonnement, ce qui accélère parfois la fonte de la neige. Il en va de même sur les glaciers.

La poussière du Sahara a également des effets positifs: selon Meteonews, le mélange de sable de quartz, d'argile, de goethite, de gypse et d'algues fossilisées constitue un engrais. Au début de l'été, les alizés transportent la poussière du Sahara à travers l'Atlantique jusqu'à la région amazonienne, où elle fertilise la forêt tropicale.

De plus, la poussière, en tant que filtre solaire, empêche le réchauffement de la surface de la mer. Cela prive notamment les ouragans en formation de leur énergie. (jah/ats)