«Le risque d'orages violents est quasi maximal» en Suisse romande samedi

Orages, grêle, pluies... Un cocktail particulièrement explosif est prévu samedi en Suisse pile à l'heure du match de l'Euro entre la Nati et l'Italie. Pourra-t-on tout de même voir ce huitième de finale dehors, dans une fan zone? On fait le point avec un météorologue.

Vous comptiez vous nourrir de saucisses et boire des bières tièdes dans une fan zone à Ouchy ou Plainpalais pour encourager la Nati face à l'Italie, samedi à 18 heures? Vous allez peut-être devoir trouver un plan B. Côté ciel, c'est un 12 à zéro qu'on nous annonce. Une métaphore sportive ratée pour dire «ça va péter et ça va être intense».

Selon Vincent Devantay, météorologue chez MeteoNews, nous avons droit à des indices très élevés, «rarement atteints, en tout cas sur le papier».

«Le risque d'orages violents est quasi maximal. La période critique se situe entre 17 heures et 22 heures... soit pile pendant le match» Vincent Devantay, météorologue chez MeteoNews

Une violence qui n'a pas été observée depuis très longtemps en Suisse. «Nous aurons des orages avec des indices qui montent à 3000 J/kg, localement 4000 (réd: l'énergie disponible dans l'atmosphère, en kilojoules). D'habitude, les valeurs sont 2 à 3 fois moins élevées lors d’épisodes orageux», souligne le prévisionniste.

Et pas la peine de tenter l'hypothétique fan zone d'un obscur village reculé du Val-de-Travers, c'est toute la Suisse romande qui va recevoir sa part. «Le bassin lémanique, le Plateau, le Jura sont les régions qui risquent d'être les plus impactées...», poursuit le prévisionniste. Faut-il s'attendre à des inondations comparables à ce qu'a connu Morges il y a quelques jours?

«En Suisse romande, les cumuls ne seront pas aussi importants qu'à Morges, car les orages y étaient stationnaires, tandis que cette fois, en raison des forts vents en altitude, on attend des orages en mouvement.» Vincent Devantay, météorologue chez MeteoNews

Mais de préciser que par endroits, 20 à 40 millimètres sont tout de même attendus, «ce qui suffit pour provoquer des dégâts». Assez pour gâcher la fête?

Des rafales , de la grêle, des poussières du Sahara

Peut-être bien. En tout cas, les prévisions météos pour samedi ont de fortes chances d'éclipser les pronostics du match. Yann Sommer, qui? Car les orages et les pluies seront également accompagnés de grêle, avec des chutes localement assez conséquentes.

«On parle de grêlons de plusieurs centimètres de diamètre» Vincent Devantay, météorologue chez MeteoNews

On pensera donc à bien attacher son barbecue et ranger son mobilier de jardin. «Nous attendons des rafales à plus de 100km/h, même 120 localement», précise le météorologue.

Et pour couronner le tout, les poussières du Sahara seront aussi de la partie.

«Mais c'est à double tranchant: d'un côté, elles peuvent limiter le développement des nuages d'orages, mais s'ils sont déjà formés, ces poussières peuvent accentuer les chutes de grêles et la taille des grêlons... Difficile de savoir quel schéma se dessinera.» Vincent Devantay, météorologue chez MeteoNews

Les fan zones seront-elles ouvertes?

Ailleurs en Suisse, comme dans la vallée de Conches, en Valais, les dégâts pourront être conséquents. «La limite du zéro degré se situera à 4200-4440 mètres, donc si on couple la fonte des neiges aux orages, les cours d'eau risquent de réagir. La situation y sera critique entre samedi soir et dimanche matin.»

Le risque de grêle est également présent partout en Suisse, mais surtout en Romandie. «Les gens ont tendance à paniquer lorsqu'ils voient l'orage et la grêle arriver, surtout si on est dans une fan zone. On en profite pour rappeler qu'il ne faut pas se mettre sous un arbre...»

Vincent Devantay souligne encore que des situations avec des risques très élevés ont déjà été observées, avec au final des intempéries moins violentes que prévu.

«Mais le principe de précaution prévaut, car tous les ingrédients sont là pour que la situation soit vraiment compliquée, surtout à l'heure du match, où le temps sera très électrique et orageux!» Vincent Devantay, météorologue chez MeteoNews

A noter que si MétéoSuisse classe les orages de samedi en degré 4, soit l'échelon le plus élevé du barème de la Confédération, les manifestations risquent fort d'être annulées. Y compris la diffusion de matchs dans des fan zones. Vendredi à la mi-journée, l'office prévoyait une alerte de niveau 3 et 4.

Et notre météorologue de préciser qu'il s'agit là d'une préalerte. «Elle risque de se confirmer demain matin, mais ce n’est pas encore une alerte officielle.»