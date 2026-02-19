Tout comme le parti qu'il a fondé, Christoph Blocher limite ses efforts pour défendre l'initiative «200 francs ça suffit!».

Analyse

Pourquoi l'UDC ne s'investit pas dans la campagne «200 francs ça suffit!»

Alors qu'une victoire pourrait être à portée de main, le parti agrarien semble renâcler à de s'investir pour les votations du 8 mars. La raison est double.

Francesco Benini Suivez-moi

Le comité du non à l'initiative «200 francs ça suffit!» renforce constamment sa présence. Chaque jour, des sportifs et des acteurs culturels interviennent et mettent en garde contre une nette réduction des moyens de la SSR soumise au vote du peuple le 8 mars prochain.

Et les partisans? De leur côté, pas d'idée originale. Ils ont réuni deux fois moins d’argent que leurs adversaires, soit deux millions de francs.

L’Union suisse des arts et métiers Usam se fait certes remarquer sur les réseaux sociaux avec de brèves prises de position de représentants de petites et moyennes entreprises. Ils y expliquent pourquoi, selon eux, il est injuste que leurs sociétés doivent s’acquitter aussi de la redevance. L’UDC, en revanche, s’est jusqu’ici engagée avec retenue.

Les sondages annoncent une course serrée, un parti politique ne devrait-il pas s’investir davantage pour la campagne? Des représentants du parti agrarien qui ne souhaitent pas être cités nommémen expliquent que, sur le fond, ils sont toutefois d’accord que l'on pourrait, côté UDC, en faire davantage. Mais la date du 8 mars n’est en réalité pas si importante pour l’UDC.

L'UDC reste concentrée sur l'immigration

Une voix influente au sein du parti estime que le thème central pour l’UDC reste l’immigration. C’est pourquoi la votation sur la Suisse à 10 millions, prévue en juin prochain, est bien plus prioritaire. L'élu à Berne demande:

«Si en mars nous remportons l'initiative SSR, que va-t-il se passer alors?»

Il donne aussitôt sa réponse: en Suisse, on veille à un certain équilibre. Un oui au printemps pourrait conduire à un mouvement inverse l’été suivant, et donc une mobilisation particulièrement forte du centre-gauche contre le projet sur l’immigration. «Cela ne serait pas dans notre intérêt», résume le parlementaire.

Le politicien affirme que 48% de oui le 8 mars sur la question de la SSR lui conviendraient. Cela pourrait être considéré comme un succès d’estime et ne nuirait pas aux campagnes de votation plus importantes prévues plus tard dans l’année.

Un autre parlementaire UDC parvient à une conclusion similaire. Il explique:

«En principe, dans un parti, pour une mobilisation a venir, il vaut mieux perdre de justesse une votation populaire»

C'est dans un tel contexte que s’inscrit le comportement de Christoph Blocher. Dans son émission en ligneTele Blocher, le tribun de l'UDC parle souvent des nouveaux accords avec l’Union européenne, de l’immigration en Suisse et de son initiative sur la neutralité.

En revanche, le projet concernant la SSR n’occupe pas le milliardaire suisse. Et pour réduire l’écart avec le camp du non, l'ex-conseiller fédéral ne semble vouloir mettre la main au portefeuille. Contacté, Christoph Blocher n'a pas répondu a nos sollicitations.

Un débat qui tourne mal

Le parti agrarien entretient également ses rivalités historiques. Le service public est une cible facile. La SSR commet des erreurs, elle peut être attaquée, tandis que ses responsables sont tenus à la retenue et ne peuvent répondre avec véhémence. Critiquer les médias publics contribue à renforcer l'image de l'UDC en tant que parti anti-establishment.

Si le service public devait réduire drastiquement son budget, diminuer son offre de programmes et même licencier plusieurs centaines de collaborateurs, la SSR devenue victime deviendrait moins une cible facile pour l'UDC.

Mardi soir, le responsable de campagne de l’UDC, Thomas Matter, participait à un débat sur l'initiative SSR au Kaufleuten à Zurich. Le conseiller national s'est retrouvé en difficulté. Dans la salle, le public applaudissait presque chacune des prises de parole des opposants, tandis que certaines déclarations de ce fervant critique de la SSR étaient accueillis par des commentaires du public, voire des sifflets.

L’UDC semble avoir omis de mobiliser quelques soutiens capables et d’applaudir son élu. Une «erreur» que les partis ne commettent que lorsqu’ils ne considèrent pas un thème comme prioritaire.

Voilà qui suscite la désillusion parmi les représentants de l’Union suisse des arts et métiers. L’organisation souhaite exonérer toutes les entreprises en Suisse de la redevance médias. Un de ses représentants affirme que l’objectif est à portée de main, mais tant que l’UDC restera les bras croisés, il restera hors d’atteinte.

Traduit de l'allemand par Joel Espi