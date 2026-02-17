La gare de Hohtenn, enneigée, le 16.02.2026. Image: KEYSTONE

Une énorme avalanche coupe une ligne ferroviaire en Valais

La neige paralyse le rail valaisan en plusieurs points ce mardi. Une impressionnante coulée est notamment survenue entre Täsch et Zermatt.

Le trafic ferroviaire subit les conséquences de la situation météorologique: en Valais, le déraillement du train de Goppenstein n'est pas seul à l'origine des perturbations. La ligne ferroviaire entre Täsch et Randa est actuellement interrompue, tout comme celle entre Sembrancher et Orsières (VS).

Une avalanche de grande ampleur s'est déclenchée mardi matin dans la région de Zermatt, coupant la ligne ferroviaire entre Täsch et la station. Plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux, dont plusieurs diffusées sur le site du Walliser Bote, attestent de la scène, jugée très impressionnante.

L'avalanche entre Täsch et Zermatt 👇 Vidéo: Facebook

Contacté par le média haut-valaisan, le président de la commune de Täsch Mario Fuchs indique qu'il n'y a pas de blessés ou de dégâts à déplorer. La zone concernée était fermée depuis la veille.

Sur son site, la Matterhorn-Gotthard Bahn indique que le trafic est interrompu «en raison d'une avalanche» sur la ligne. Elle précise aussi qu'un service de remplacement par minibus est assuré, avec des «temps d'attente à prévoir».

D'autres régions touchées

Le trafic est aussi perturbé dans la région d'Orsières, dans le Bas-Valais. Les CFF signalent que la ligne qui relie la commune à Martigny est interrompue entre Sembrancher et Orsières en raison «de fortes chutes de neige». La restriction devrait durer jusqu'à 23h59, précise encore la compagnie ferroviaire.

Dans la région de Goppenstein, la situation reste similaire à hier et ce matin, après le déraillement du train survenu entre la localité et Hohtenn. La ligne est interrompue entre Kandersteg et Brigue en raison du risque d'avalanche. (jzs/ats)