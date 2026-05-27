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Ce mois de mai a été l'un des plus chauds depuis 160 ans

Deux femmes prennent un bain de soleil sur un ponton de baignade sur le quai de Cologny, sur les rives du lac Leman, lors d&#039;un episode de temperatures anormalement douces pour la saison, ce mercr ...
Vous avez profité de la chaleur, le week-end dernier?Keystone

Ce mois de mai a été l'un des plus chauds en Suisse depuis 160 ans

Mai 2026 s’achève comme l’un des plus chauds et secs jamais enregistrés en Suisse. Avec des températures dépassant largement la moyenne et des précipitations faibles, le pays subit une vague de chaleur précoce.
27.05.2026, 21:5727.05.2026, 21:57

De tous les mois de mai depuis 1864, celui qui se termine dimanche aura été le quatrième le plus chaud en Suisse, avec 1,8 degré de plus que la moyenne. Mai 2026 aura aussi été historiquement sec, selon MétéoSuisse.

La température quotidienne moyenne à l'échelle nationale s'est élevée à 10,7 degrés jusqu'à présent en mai cette année, a indiqué mercredi MétéoSuisse dans son bulletin. La période pluvieuse du début du mois n'a en outre pas suffi à compenser l'important déficit pluviométrique que subit la Suisse depuis mars.

Un phénomène «exceptionnel en mai» menace les nuits suisses

Dans certaines régions, il est tombé à peine 40% des précipitations moyennes en mai. Sauf énorme surprise d'ici vendredi, ce printemps devrait ainsi être l'un des plus secs depuis le début des mesures en 1901. Au niveau national, les précipitations n'ont atteint que 56% des valeurs moyennes, soit un déficit de près de 150 millimètres.

Sécheresse légère

La situation actuelle n'est pas sans rappeler celle des années de sécheresse historiques de 1944 et 1976. Aujourd'hui, les Grisons et l'Engadine sont particulièrement touchés. On y a enregistré moins de la moitié des précipitations habituelles.

La Confédération a du reste émis une alerte de niveau 2, valable à l'heure actuelle pour les Alpes et la partie orientale du Plateau, ce qui équivaut à une situation de sécheresse légère et aucune amélioration n'est à prévoir à court terme.

Jusqu'à 34 degrés en Valais

La Suisse a même déjà connu ses premières journées de canicule depuis le week-end de Pentecôte, ce qui est exceptionnellement précoce pour la saison, a fortiori durant plusieurs jours consécutifs.

Le mercure a affiché des valeurs supérieures à 30 degrés au Tessin et en plusieurs endroits au Nord des Alpes, allant jusqu'à frôler les 34 degrés mardi en Valais (33,9 à Sion). Une valeur dépassée une seule fois en mai dans l'histoire.

La haute montagne n'échappe pas à la tendance. Il fallait ainsi monter jusqu'à 4328 mètres pour trouver l'isotherme de 0 degré le lundi de Pentecôte. Cela place ce jour-là au troisième rang des limites du zéro degré les plus élevées enregistrées en mai.

Avec le changement climatique, la chaleur survient toujours plus tôt, dure de plus en plus longtemps, à des altitudes toujours plus élevées et avec une intensité croissante, souligne l'Office fédéral de météorologie et de climatologie dans son bulletin.

(ats/acu)

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