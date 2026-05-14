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La Fête fédérale de musique lance sa parade à Bienne

La Fête fédérale de musique lance sa parade à Bienne

La parade de la 35e Fête fédérale de musique a débuté jeudi à Bienne, avec 532 sociétés musicales et plus de 25 000 musiciens, malgré la menace de pluie.
14.05.2026, 17:1714.05.2026, 17:17
KEYPIX - Musikantinnen der Musikgesellschaft Haegendorf-Rickenbach spielen und marschieren waehrend der Parade beim Eidgenoessischen Musikfest, am Donnerstag, 14. Mai 2026 in Biel. (KEYSTONE/Peter Kla ...
La Fête fédérale de musiqueImage: KEYSTONE

Alors que les organisateurs craignaient la pluie, la parade de la Fête fédérale de musique a bel et bien commencé jeudi à Bienne. Elle se tient jusqu'en début de soirée et continuera vendredi.

Les premières formations participant à la parade se sont mises en marche vers 12h30. Les organisateurs ont décidé environ une heure plus tôt de maintenir cette parade. «S'il y a seulement un peu de pluie, ce sera bon. Mais s'il pleut beaucoup, ce sera annulé», avait déclaré dans la matinée à Keystone-ATS le responsable de la communication de la fête Théo Martin.

Ce sont surtout les instruments à vent, «comme les clarinettes, les saxophones et les hautbois», qui sont impactés en cas de précipitations, a-t-il précisé.

Autre image de la musique populaire

Membre du comité d'organisateur, Jean-Marc Richard a souligné dans le 12h30 de la RTS que la manifestation permettait de «montrer la vigueur, l'énergie des instruments à vent», alors que l'on a:

«Parfois une mauvaise image de la musique populaire»

La 35e Fête fédérale de musique, qui devait se tenir en 2021 à Interlaken, avait été annulée en raison du Covid-19. La ville de l'Oberland bernois a ensuite jeté l'éponge, estimant trop important le risque financier. Bienne a alors repris le flambeau au pied levé.

Au total, 532 sociétés de musique venues de toute la Suisse, représentant 25'063 musiciens, se produisent et s'affrontent dès jeudi et jusqu'à dimanche dans différentes catégories d'harmonie, de brass band et de fanfare.

La manifestation, qui a lieu tous les cinq ans, est considérée par les organisateurs comme la plus grande fête d'instruments à vent au monde. (dal/ats)

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