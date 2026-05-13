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Frontières, transports: Genève dévoile son dispositif G7

Carole-Anne Kast, 2e droite, conseillere d&#039;Etat genevoise, accompagnee de Nathalie Fontanet, gauche, conseillere d&#039;Etat, du president du Conseil d&#039;Etat genevois Thierry Apotheloz, 2e ga ...
Les conseillers d'Etat genevois Thierry Apothéloz (à g.), Carole-Anne Kast (au centre) et Monica Bonfanti, cheffe de la police cantonale genevoise.Image: KEYSTONE

Frontières, transports: Genève dévoile son dispositif pour le G7

Les autorités genevoises annoncent plusieurs mesures de sécurité en vue du sommet à Evian (F) le mois prochain.
13.05.2026, 14:5013.05.2026, 15:26

Genève renforcera ses contrôles aux frontières pendant la période du sommet du G7 d'Evian (F). Les travailleurs prioritaires passeront plus facilement grâce à des macarons. Le Conseil d'Etat n'a en revanche rien annoncé sur la manifestation de la coalition No-G7.

Mercredi, le gouvernement a pris la décision d'autoriser du 12 au 18 juin le franchissement de sept points de passage: Anières, Moillesulaz, Thônex-Vallard, Bardonnex, Perly, Meyrin et Ferney-Voltaire. Les arrivées par les gares de Cornavin et d'Annemasse, de même que par l'aéroport de Genève, restent possibles.

«Cassez-vous sinon ça va péter»: pourquoi le G7 les fait enrager

Des délais importants sont à prévoir. Les passages terrestres et lacustres seront interdits. Pour le personnel essentiel, un système de macarons est mis en place. Côté transports publics, certaines lignes des TPG, notamment transfrontalières, pourraient être perturbées ou réduites. Le Conseil d'Etat répète sa recommandation de télétravail.

Il promet une décision «rapide» sur de possibles manifestations. Et il examine un mécanisme de soutien aux entreprises en cas de déprédations.

Tous les policiers genevois seront mobilisés

Pour ce qui est de la présence française, les autorités genevoises précisent ne pas avoir demandé un soutien par des soldats de maintien de l'ordre de ce pays sur le territoire suisse. Mais elles examineront la possibilité d'une intervention des forces aux frontières en cas de «situation dégradée».

«Présence française, il y aura», a toutefois expliqué mercredi à la presse la cheffe de la police genevoise Monica Bonfanti. Des patrouilles transfrontalières sont prévues et il faudra escorter les délégations officielles de Genève à Evian.

G7: le Conseil fédéral durcit les contrôles aux frontières à Genève

Pour rappel, des forces de sécurité françaises avaient été utilisées au moment de l'Euro 2008. Cette approche avait été rendue possible par une révision de l'accord sécuritaire avec la France après les difficultés observées au moment du sommet du G8 de 2003 pour lequel un millier de policiers allemands étaient arrivés en soutien.

L'ensemble des 1500 policiers genevois seront mobilisés. Outre Vaud et le Valais, d'autres polices cantonales viendront prêter main forte. Et le Conseil fédéral a ouvert la voie au déploiement possible de jusqu'à 5000 militaires. (jzs/ats)

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