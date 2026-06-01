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Attention aux orages ce mardi en Suisse romande: météo

Après la chaleur, attention aux orages cette semaine

Des orages parfois violents menacent de tomber sur la Suisse ce début de semaine. Voici les prévisions pour ces prochains jours.
01.06.2026, 11:0501.06.2026, 11:12

Après près de dix jours de températures estivales extrêmes pour la saison, la météo va fortement se dégrader ces prochains jours.

Si, ce lundi, les températures se maintiennent aux alentours des 25°C sur l'arc lémanique et la vallée du Rhône et que le ciel est majoritairement dégagé, la situation sera tout autre dès mardi matin avec un voile nuageux «parfois dense» sur la Romandie. Puis, vers midi, la couverture s'épaissira et MétéoSuisse évoque un risque faiblement orageux jusqu'à 15 heures ce mardi 2 août.

Mais dès cette seconde partie d'après-midi, le temps sera «très orageux», prévient l'office fédéral de météorologie. Et ce sur l'ensemble du territoire helvétique. Etant donné la nature très localisée de ces phénomènes, des épisodes de grêle et de fortes rafales pourraient subvenir rapidement. Ainsi que des précipitations intenses, régulièrement plus de 60mm/h.

Le risque d&#039;orages en Suisse romande ce mardi 2 juin
Voici les prévisions de ce mardi, actualisées lundi 1er juin à 9 heures 45.Image: capture d'écran météosuisse

Ensuite la situation sera toujours électrique jusqu'à environ minuit, avec des températures relativement plus fraîches qui oscilleront entre 10°C et 24°C en Suisse romande, puis la première moitié de nuit verra encore quelques averses éparses tomber.

La météo en Suisse romande les jours suivants

Mercredi, la Suisse pourra souffler et vivra une journée plutôt douce et sèche, parfois avec des passages nuageux et des températures qui ne dépasseront pas les 21°C.

Jeudi, en revanche, l'entier du pays devrait se réveiller sous un ciel couvert persistant, voir de faibles pluies en fin de journée et se coucher avec des averses intermittentes plus importantes.

Le risque d&#039;orages en Suisse romande ce mardi 2 juin
Voici les prévisions de la semaine, actualisées le 1er juin à 9 heures 28.Image: capture d'écran météosuisse

Pour la suite, à l'approche du week-end, la Romandie verra les températures remonter et le ciel se dégager. (hun)

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