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Pourquoi on ne peut pas encore parler de canicule en Suisse

Pourquoi on ne peut pas encore parler de canicule en Suisse

Certes, il fait chaud cette semaine. Mais on ne parle toutefois pas encore d'épisode caniculaire. Explications de MétéoSuisse.
27.05.2026, 13:2727.05.2026, 13:27

La Suisse a connu son premier coup de chaleur de l'année, avec un thermomètre qui est monté ces derniers jours au-delà des 30 degrés à bien des endroits dans le pays. Malgré cela, on ne peut pas officiellement parler d'épisode caniculaire pour le moment.

Selon l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse, une canicule doit comporter au moins trois jours d'affilée avec une température moyenne de 25 degrés ou plus. Si ces critères sont remplis pendant deux jours de suite, ce phénomène météorologique est qualifié uniquement de période de chaleur.

Voici quand la température devrait baisser en Suisse

Le facteur décisif reste la température moyenne durant 24 heures, qui tient donc compte des nuits et des heures matinales plus fraîches. Même si les températures dépassent à beaucoup d'endroits les 30 degrés dans la journée, le phénomène ne peut être qualifié officiellement d'épisode caniculaire.

La nuit comme baromètre

Mardi, la température a par exemple atteint 32,5 degrés à la station de mesure de Bâle-Binningen. Mais la température moyenne n'a été que de 24,2 degrés, en-dessous donc du critère officiel déterminant pour une canicule. A Sion, le mercure est monté jusqu'à 33,9 degrés, mais la température moyenne sur 24 heures n'a été que de 24,7 degrés.

Une raison médicale explique pourquoi les météorologues tiennent compte de la température moyenne sur 24 heures. Pour le corps et le système cadio-vasculaire, le problème principal ne se pose pas durant le pic de chaleur de l'après-midi, mais pendant la nuit.

Les records de température s'enchaînent en Europe

Si, durant cette période, l'atmosphère reste étouffante et chaude le corps continue de fonctionner à plein régime et le sommeil est moins réparateur. (jzs/ats)

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