Voici à quel point le soleil a boudé certains Romands en décembre

Il a fait gris en décembre, très gris sur de nombreuses régions. Les données de MétéoSuisse permettent de voir que l'ensoleillement s'est souvent trouvé très en deçà des moyennes.

Décembre est évidemment un mois sombre, la nuit se couche tard et tombe tôt. Mais, cette année, c'est aussi le soleil qui était le grand absent pour de très nombreux Romands.

Et cette grisaille n'est de loin pas habituelle, comme l'ont constaté les météorologues en étudiant les relevés de diverses stations MétéoSuisse. Genève enregistre, par exemple, le quatrième mois le moins ensoleillé depuis le début des relevés, en 1896, avec seulement treize heures de soleil depuis le 1er décembre. Un peu plus loin sur l'arc lémanique, la situation était similaire:

«A la station de Pully on a enregistré 30 heures d'ensoleillement depuis le début décembre, au lieu des 58 heures habituelles, on est clairement en dessous des normes saisonnières» Aude Untersee, météorologue à MétéoSuisse, à watson

Un constat désagréable pour de nombreux citadins alors qu'un peu plus en altitude «le contraste d'ensoleillement parait énorme entre les régions du plateau suisse et les régions de montagne». Neuchâtel a même vécu pire que sa cousine Genève et n'aura vu le soleil que 10,6 heures, entre le 1er et le 29 décembre. Et pour la moyenne suisse, ce n'est guère mieux:

«La durée d'ensoleillement mensuelle en décembre 2025 a atteint le quatrième rang des mois de décembre les moins ensoleillés, selon les données recueillies dans les stations météorologiques sur plus de 120 ans.» MétéoSuisse

Mais que ceux qui n'ont pas la chance de vivre sur les crêtes ou de s'échapper en montagne se rassurent, ces prochains jours devraient permettre de recharger les batteries:

«Cela va bien s'ouvrir ces prochains jours. Nous allons voir des ouvertures, par exemple, dans la région des trois Lacs ou de Cossonay et de Lausanne, cela va continuer en début d'année, par contre, il fera plus froid en fin de semaine.» Aude Untersee, météorologue à MétéoSuisse

(hun)