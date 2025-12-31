Voici à quel point le soleil a boudé certains Romands en décembre
Décembre est évidemment un mois sombre, la nuit se couche tard et tombe tôt. Mais, cette année, c'est aussi le soleil qui était le grand absent pour de très nombreux Romands.
Et cette grisaille n'est de loin pas habituelle, comme l'ont constaté les météorologues en étudiant les relevés de diverses stations MétéoSuisse. Genève enregistre, par exemple, le quatrième mois le moins ensoleillé depuis le début des relevés, en 1896, avec seulement treize heures de soleil depuis le 1er décembre. Un peu plus loin sur l'arc lémanique, la situation était similaire:
Un constat désagréable pour de nombreux citadins alors qu'un peu plus en altitude «le contraste d'ensoleillement parait énorme entre les régions du plateau suisse et les régions de montagne». Neuchâtel a même vécu pire que sa cousine Genève et n'aura vu le soleil que 10,6 heures, entre le 1er et le 29 décembre. Et pour la moyenne suisse, ce n'est guère mieux:
Mais que ceux qui n'ont pas la chance de vivre sur les crêtes ou de s'échapper en montagne se rassurent, ces prochains jours devraient permettre de recharger les batteries:
