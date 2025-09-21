Quand commence vraiment l'automne?

Le 1er septembre? Le 21 septembre? Pour les astronomes, l'automne ne démarre pas à la même date que pour les météorologues. On vous explique pourquoi.

Keystone

Le début de l'automne, c'est lundi, du moins astronomiquement parlant. Pour les météorologues, pourtant, l'automne a déjà commencé le 1er septembre. Alors comment expliquer cette différence?

C'est quand, l'automne ?

Les saisons restent finalement une question de perspective: d'un point de vue météorologique, l'automne a commencé, comme chaque année, le 1er septembre. Les astronomes retiennent, quant à eux, le 22 septembre cette année. Enfin, les biologistes ont déjà annoncé leur automne «phénologique» à la fin du mois d'août.

Qu'est-ce qui est déterminant pour les astronomes?

D'un point de vue astronomique et calendaire, l'automne commence dans l'hémisphère nord lorsque le soleil est à la verticale de l'équateur, donc quand le jour et la nuit ont la même durée. C'est le cas lundi, à 20h19 précisément. Selon la distance par rapport à la dernière année bissextile, le début de l'automne peut également être reporté au 23 septembre.

Pourquoi l'automne météorologique commence-t-il plus tôt ?

L'automne météorologique commence toujours le 1er septembre. Cela s'explique par des raisons purement pratiques et statistiques, pour pouvoir comparer des périodes de durée égale, c'est-à-dire des saisons de trois mois chacune. Cela a été décidé au XIXe siècle, au début des relevés météos.

Et l'automne biologique ?

Les biologistes ont une vision plus nuancée de l'automne, qu'ils divisent en trois phases. Dans la nature, l'automne commence avec la floraison des colchiques et la maturation du sureau noir. D'un point de vue phénologique, nous sommes déjà dans la deuxième phase de l'automne, l'automne plein, car les châtaignes, particulièrement répandues dans le sud de la Suisse, sont mûres.

Bon, quand est-ce que ça commence vraiment , alors?

Il n'est pas facile de répondre à cette question. Pour beaucoup, l'automne commence simplement lorsque le calendrier l'indique, c'est-à-dire lundi. D'après les informations fournies par Meteonews, cela correspond bien à la météo de cette année, puisque le début calendaire de l'automne s'accompagne d'un temps automnal frais après une période extrêmement chaude et ensoleillée. (sda/ats)