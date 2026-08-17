Les riches touristes du Golfe critiquent la Suisse

De riches touristes originaires du Golfe supportent mal la chaleur durant leurs séjours en Suisse. Et le font savoir.

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Alors que les périodes de forte chaleur se multiplient, particulièrement cette année, les installations de climatisation restent plutôt rares en Suisse – au grand dam des touristes internationaux. Comme le rapporte le Tages-Anzeiger, les critiques visant les infrastructures touristiques se multiplient, notamment parmi les visiteurs venus des Etats du Golfe.

Des touristes affluent à Lauterbrunnen (BE), dans l’Oberland bernois. Image: keystone

Peter Zombori, directeur de l’entreprise Premium Switzerland, affirme au journal alémanique n’avoir encore jamais reçu «autant de plaintes». Sa société organise des vacances en Suisse pour de riches clients – cheikhs, hommes d’affaires ou familles royales. Les reproches viennent notamment de clients du Qatar, du Koweït et d’Arabie saoudite. Ils trouvent qu’il fait trop chaud aussi bien dans les villas et les suites d’hôtel que dans les hôpitaux. Une femme aurait même déclaré:

«La Suisse n’est plus un pays de luxe»

Le directeur explique certes à ses clients que «les hôtels de luxe zurichois disposent eux aussi d’un bon système de refroidissement». Mais cela ne suffit pas à nombre d’entre eux, car ce n’est «pas l’infrastructure à laquelle ils sont habitués», précise Peter Zombori au Tages-Anzeiger.

L’hôtellerie suisse constate elle aussi le mécontentement

Selon le quotidien zurichois, la plupart des hôtels suisses privilégient des solutions alternatives telles que l’ombrage, l’aération nocturne, la végétalisation et les systèmes de ventilation, en raison des règles strictes qui encadrent les climatiseurs puissants utilisant des fluides frigorigènes. Hotelleriesuisse, l’association faîtière de la branche, confirme toutefois que ces dispositifs ne rafraîchissent pas suffisamment les lieux aux yeux des visiteurs des Etats du Golfe:

«Les attentes des clients internationaux en matière de température intérieure divergent parfois considérablement»

Cela concerne surtout les personnes originaires de régions où la climatisation des espaces intérieurs est la norme toute l’année.

Le groupe hôtelier The Living Circle ajoute auprès du Tages-Anzeiger avoir également reçu des remarques de clients venus des Etats-Unis concernant des températures jugées trop élevées. Les hôtels y répondent notamment en mettant à disposition des climatiseurs mobiles.

Selon Peter Zombori, «les tensions entre changement climatique et tourisme» ne cessent de s’accentuer. Trouver une solution est difficile: on peut certes se demander «si l’on veut vraiment de tels touristes».

Mais ce sont précisément les riches visiteurs des Etats du Golfe qui restent plus longtemps que les autres et rapportent ainsi beaucoup d’argent au tourisme suisse. Pour autant, «truffer tous les bâtiments de climatiseurs» n’est pas non plus une solution. Peter Zombori attend donc «un consensus au sein de la société sur la manière dont nous voulons gérer cette situation à long terme». (lak/trad. hun)