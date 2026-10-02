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Vaud: on en sait plus sur l'agression d'un arbitre de foot

Un arbitre romand a été agressé à Romanel-sur-Lausanne (image d&#039;illustration)
L'arbitre a déposé une plainte pénale (image d'illustration).Image: Shutterstock

L'arbitre romand violemment agressé réclame 3000 francs

Un directeur de jeu a récemment été frappé et insulté par un joueur lors d'un match de foot amateur entre deux clubs vaudois. Il réclame 3000 francs pour le préjudice subi.
02.10.2026, 14:1102.10.2026, 14:11

Un match de foot des talus dans le canton de Vaud a débouché sur une plainte pénale pour «lésions corporelles, menaces, injure et discrimination raciale». Les faits, révélés par 24 heures, se sont déroulés le 8 septembre dernier à Romanel-sur-Lausanne, lors d'une rencontre de seniors +50 entre le club local et le FC Echandens.

Le gardien de cette dernière équipe s'en est alors violemment pris à l'arbitre. La plainte a été déposée deux jours après.

Un arbitre agressé après un match de seniors près de Lausanne
Un arbitre agressé après un match de seniors près de Lausanne

Selon 24 heures, l'arbitre explique dans celle-ci avoir sanctionné le joueur durant le match pour des réclamations, avant qu'il ne soit renvoyé aux vestiaires par son entraîneur. Au terme de la rencontre, le gardien est alors venu le menacer et l'insulter copieusement, le traitant notamment de «sale arabe».

Après que le directeur de jeu a sorti un carton rouge, l'homme, âgé de 58 ans, «s'est jeté» sur lui, le saisissant au cou.

Un coup de pied «avec les crampons»

Dans sa plainte, l'arbitre évoque un plaquage contre un mur et un coup de poing au visage avant d'être envoyé au sol, relate 24 heures. Il fait en outre mention d'un coup de pied «avec les crampons», et ce malgré l'intervention de tiers.

Agé de 43 ans, l'homme s'en sort avec des douleurs au cou, à la jambe et lors de la déglutition. Il réclame 3000 francs pour le préjudice subi.

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L'auteur des coups a de son côté été suspendu provisoirement de toute activité liée au football. (jzs)

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