«La hausse des températures se poursuivra en fin de semaine et les journées les plus chaudes seront sans doute vendredi et samedi. Ces jours-là, les maximas seront compris entre 33 et 35°C et un avis de forte chaleur de degré 2 sera probablement émis, car la température moyenne dépassera régionalement les 25°C en plaine durant deux jours consécutifs.»