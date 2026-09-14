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Voici ce que MétéoSuisse prévoit pour la Romandie ces 15 jours

Voici ce que la météo réserve aux Romands ces prochains jours

La Suisse romande va vivre des jours relativement chauds, avant une chute des températures en milieu de semaine.
14.09.2026, 15:3614.09.2026, 15:36

A regarder les prévisions de MétéoSuisse, un constat s'impose: profitons du soleil et de la douceur de ce début de semaine pour manger en terrasse. Après un lundi estival et un mardi encore plus chaud, la météo va brusquement changer mercredi en Suisse romande. Averses, parfois orages et nette baisse des températures sont au programme.

Ce lundi est ensoleillé, avec seulement quelques cumulus en montagne. En plaine, le thermomètre atteindra 26 degrés, avec une tendance à la bise sur le Plateau, plus marquée autour du Léman.

La météo en Suisse romande, selon MétéoSuisse
Voici les prévisions de MétéoSuisse.Image: météosuisse

Mardi sera encore plus chaud. Sous un ciel largement dégagé, les températures grimperont jusqu’à 29 degrés à Genève ou 26°C sur l'arc lémanique et le pourtour du lac de Neuchâtel. Quelques bancs de brouillard seront toutefois possibles le matin le long des cours d’eau.

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Chute des températures mercredi en Suisse romande

Le changement interviendra mercredi. Le ciel se chargera par l’ouest et des averses traverseront la région romande, de Lausanne à Delémont. Elles seront plus fréquentes et pourraient prendre un caractère orageux le long des Préalpes et des Alpes. Les températures maximales ne dépasseront plus 21 degrés en plaine, soit 7 degrés de moins que la veille. L’isotherme du zéro degré chutera également, passant de 4300 à 3300 mètres. Notons qu'une accalmie est attendue en fin de journée.

Jeudi, le soleil devrait reprendre l’avantage après la dissipation de quelques nuages bas, avec toujours 21 degrés au maximum. Vendredi s’annonce assez ensoleillé, mais plus nuageux le long du Jura et dans le nord de la Romandie.

Le soleil devrait revenir pour le week-end

Les perspectives sont ensuite plutôt favorables. Samedi devrait rester généralement sec et assez ensoleillé, malgré des voiles nuageux parfois denses, avec 22 degrés.

Dimanche s’annonce bien ensoleillé après la disparition d’éventuels brouillards matinaux sur le Plateau. Le mercure pourrait alors remonter jusqu’à 24 degrés.

Pour la suite, la tendance semble se poursuivre avec des températures maximales comprises entre 20 et 27 °C. Entre le lundi 21 et le suivant, MétéoSuisse table sur des «journées assez ensoleillées et généralement sèches, avec une tendance à la bise.» (hun)

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