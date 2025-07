Un orage d'été peut entraîner de grosses précipitations dans les Alpes. Image: imago stock&people

Voici où il pleut le plus en été en Europe et en Suisse

Les épisodes de canicule à répétition détournent de nombreux voyageurs de la Méditerranée. Mais dans les zones plus fraîches d'Europe, la pluie peut être plus fréquente. Voici les destinations européennes où il pleut le plus en été.

La chaleur, le soleil, la plage: selon un sondage réalisé l’année dernière, près de deux tiers des Suisses préfèrent passer leurs vacances estivales au bord de la mer. Les destinations favorites sont la Grèce, l’Espagne, la France et l’Italie.

Mais avec la hausse des températures en Méditerranée, conséquence du réchauffement climatique, les vacances balnéaires sont de plus en plus décalées vers le printemps ou l’automne. C'est ce qu'à déclaré Laura Meyer, directrice de Hotelplan, à la SRF. Parallèlement, de nombreux Suisses se tournent désormais vers des régions plus fraîches. Toujours selon Hotelplan, l’Islande, l’Ecosse, l’Irlande, la Finlande, la Norvège, la Suède et le Danemark connaissent une popularité croissante.

Mais qui dit plus de fraîcheur dit potentiellement moins de soleil. Pour ne pas passer ses vacances sous une pluie battante, mieux vaut donc se renseigner en amont. Nous vous donnons donc quelques informations utiles.

Pour éviter d’être trempé en été, mieux vaut éviter les côtes atlantiques – de la Galice espagnole à la Norvège, en passant par l’Ecosse – ainsi que les Alpes et les Dinarides. Le reste du bassin méditerranéen, lui, reste largement épargné par la pluie estivale.

Le tableau change radicalement si l’on examine les précipitations sur l’ensemble de l’année. Les côtes atlantiques et les massifs montagneux restent très arrosés, mais des pays comme l’Italie, l’Albanie, la Grèce, le nord de l’Espagne ou encore le Portugal reçoivent aussi leur lot de pluie annuelle.

Si on s'intéresse aux villes, celles en milieu alpin sont dans le top du classement. D’après Wikipédia, c’est à Bad Wiessee, au bord du lac de Tegern en Bavière, qu’il pleut le plus durant l’été: 790,1 mm entre juin et août. Suivent Oberstdorf, dans l’Allgäu, et Bovec, à la lisière sud-est des Alpes slovènes.

Locarno arrive en quatrième position, avec 461,3 mm de précipitations estivales, tandis que Lugano se classe huitième avec 487,6 mm. Le Tessin mérite-t-il donc vraiment son surnom de «région la plus ensoleillée de Suisse»?

Oui: le soleil y brille en effet plus souvent qu’ailleurs en Suisse, mais des orages estivaux très violents peuvent y faire tomber des quantités d’eau considérables en peu de temps.

La ville de Bergen, en Norvège, souvent considérée comme la plus pluvieuse d’Europe, n’arrive qu’en neuvième position. Elle enregistre certes un nombre très élevé de jours de pluie – environ 196 jours par an avec au moins un millimètre de précipitations –, mais elle ne fait pas partie des localités les plus arrosées en terme de volume, ni en été ni sur l’année entière.

Selon l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), c’est sur le village de Crkvice, au Monténégro, que tombe le plus de pluie à l'année en Europe. Situé à environ 1000 mètres d’altitude, à la lisière des Dinarides, le village est exposé à l’humidité méditerranéenne poussée par les vents d’ouest, en particulier d’octobre à mars. En novembre, il y tombe en moyenne 720 mm de pluie. Sur l’année, le cumul atteint 4622 mm.

