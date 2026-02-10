Cette semaine, jusqu'à un mètre de neige fraîche devrait tomber dans les Alpes Image: keystone

La neige arrive en Suisse: «Le temps devient plus dynamique»

Les météorologues s'attendent à de fortes chutes de neige ces prochains jours sur les reliefs alpins helvétiques.

Plus de «Suisse»

La météo en Suisse a été marquée, la semaine dernière, par une situation de blocage entre une zone de haute pression sur le Groenland et un vaste complexe dépressionnaire sur l’Atlantique. Cette configuration a eu pour effet de limiter fortement les précipitations, en particulier en plaine, tout en laissant souvent place au soleil.

Cette situation bloquée touche toutefois à sa fin: «Le temps devient plus dynamique», explique Roger Perret, météorologue chez Meteonews. La situation est liée à l’installation d’un régime de vents d’ouest au-dessus de la Suisse, qui place le pays sous l’influence directe des dépressions atlantiques.

Dans les prochains jours, des fronts tempétueux arriveront donc par l’ouest. Concrètement, la météo sera marquée par une alternance de fronts chauds et de fronts froids, tandis que l’air humide de l’Atlantique atteindra le versant nord des Alpes.

«Cela entraînera d’importantes chutes de neige dans les Alpes ces prochains jours» Roger Perret

A cela s’ajouteront des vents soutenus en plaine et même des rafales tempétueuses en montagne.

Un sud partiellement protégé

Le sud de la Suisse sera en partie épargné. Le météorologue précise:

«Lors des situations de vents d’ouest, le Valais pourrait connaître lui aussi de fortes précipitations, mais le Tessin ou l’Engadine devraient rester protégés.»

Cette répartition apparaît également sur la carte des précipitations de MétéoSuisse:

Image: météosuisse

Alors que l’on s’attend, jusqu’à dimanche, à des cumuls très élevés, surtout à l’ouest, dans le Bas-Valais et sur le versant nord des Alpes, le Tessin et l’Engadine devraient être largement épargnés par de fortes quantités de pluie ou de neige.

Le météorologue insiste toutefois sur un point: «Les chutes de neige à venir n’ont rien à voir avec un éventuel effondrement du vortex polaire.» Le moteur principal des précipitations réside dans les dépressions tempétueuses circulant sur l’Atlantique.

Ce que cela signifie pour le risque d'avalanche

Sur le plan de l’enneigement, l’hiver actuel a été plutôt avare. Cette saison, certaines régions affichent jusqu’à 70% de neige en moins par rapport à la moyenne pluriannuelle de référence, calculée sur la période de 1991 à 2020.

Dans les Alpes, il y a jusqu'à 70% de neige en moins par rapport à la moyenne pluriannuelle. Image: slf

Malgré cela, le danger d’avalanches est déjà marqué dans le sud du Valais, au Tessin et dans les Grisons. La raison réside dans la structure du manteau neigeux, comme l’indique l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) dans son dernier bulletin de situation.

Et la situation devrait encore se tendre:

«Dans le Valais et sur le versant nord des Alpes, nous attendons d’ici à vendredi entre 80 et 140 centimètres de neige fraîche en montagne. Cette neige va se déposer sur un manteau neigeux présentant des couches fragiles marquées, en particulier en Valais. Le danger d’avalanches augmentera donc rapidement et de manière significative» Le docteur Benjamin Zweifel du SLF à watson.

Les adeptes de sports de neige peuvent ainsi se réjouir des chutes de neige à venir, mais la prudence absolue s’impose du point de vue du risque d’avalanches. (leo/adapt. hun)