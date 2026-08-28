Vidéo: watson

Les orages ont fait plus de 40 blessés et de nombreux dégâts en Suisse

Des grêlons parfois gros comme des balles de tennis ont frappé plusieurs cantons suisses vendredi, faisant plus de 40 blessés et d’importants dégâts matériels.

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Les violents orages qui ont déferlé sur la Suisse vendredi matin ont fait une blessée grave dans le canton de Soleure. Une femme âgée de 42 ans a été lourdement touchée par un arbre qui s'est abattu sur elle à Erlinsbach. La grêle a aussi fait une quarantaine de blessés – des enfants surtout - à Seuzach (ZH) et à Neftenbach (ZH). Des élèves ont été touchés violemment. Ils ont été hospitalisés. Leurs écoles ont subi des dommages.

Plusieurs images prises dans la région montrent le violence des intempéries: des véhicules et des toitures endommagés par des grêlons parfois aussi gros qu’une balle de golf, voire qu’une balle de tennis.

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Comme le montrent les vidéos ci-dessus, la grêle a été suffisamment forte pour briser le pare-brise de plusieurs véhicules. En Argovie, plusieurs voitures et un camion se sont également renversés sur l’A1, près de la sortie de Baden. Les fortes pluies et les conditions de circulation particulièrement difficiles ont provoqué d’importantes perturbations sur le réseau routier.

(sbo/jah/ats)