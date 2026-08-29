Un camion s'est renversé sur une camionnette pendant l'orage, en Argovie. Keystone

«Les orages de vendredi ont été de loin les plus violents de l'année»

Les intempéries de vendredi ont causé des millions de francs de dégâts, selon les premières estimations des assurances. Le Plateau a été particulièrement touché.

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Vitres de voitures fracassées à Winterthour, piscine en plein air dévastée dans la région de Bâle, poteaux en béton renversés en Argovie ou encore une femme grièvement blessée par la chute d’un arbre dans le canton de Soleure: vendredi, les polices cantonales ont dû faire état de nombreux incidents à travers toute la Suisse. En cause: un front froid traversant le pays depuis l’ouest, accompagné d’intempéries et d’orages.

Interrogée par watson, Allianz Suisse qualifie la situation d’«événement majeur». La Mobilière écrit pour sa part:

«L’épisode de grêle du 28 août est de loin le plus violent que nous ayons connu cette année»

Des millions de francs de dégâts

A elle seule, la Mobilière avait reçu, à la mi-journée de vendredi, plus de 1000 déclarations de dommages concernant des véhicules ainsi que plusieurs centaines de signalements de caves inondées et de dégâts aux alentours des bâtiments. «Ces chiffres devraient encore augmenter sensiblement», indique l’assureur.

Selon de premières estimations, Allianz Suisse table sur 10 000 sinistres. Les fortes pluies, les inondations et des grêlons gros comme des balles de tennis auraient causé plusieurs millions de francs de dégâts. Les véhicules et les bâtiments ont été particulièrement touchés. Les régions les plus durement frappées sont celles d’Argovie, de Soleure et de Zurich.

Axa indique elle aussi que les intempéries ont principalement frappé le Plateau, et donc des zones densément peuplées. Il est toutefois encore trop tôt pour dresser un bilan définitif de l’ampleur des dégâts. L'assureur explique:

«Selon une première évaluation, les intempéries ont provoqué des dommages de diverses natures, notamment des dégâts dus à la grêle sur des véhicules, des façades et des enveloppes de bâtiments endommagées ainsi que des toitures arrachées.»

Des événements extrêmes de plus en plus fréquents

Au début de l’année déjà, le réassureur Swiss Re prévoyait une hausse des dommages causés par les catastrophes naturelles en 2026. Une évolution qui s’explique par la multiplication d’événements extrêmes tels que les incendies de forêt, les inondations et les violents orages, une tendance qui devrait se poursuivre.

La façade d'un immeuble ravagée la grêle, à Bülach (ZH). Image: keystone

Matthias Röthlisberger, coresponsable de l’analyse géographique et des risques naturels à la Mobilière, abonde dans ce sens dans un communiqué:

«En raison du changement climatique, il faut s’attendre à davantage d’événements extrêmes de ce type à l’avenir»

A propos des intempéries de vendredi, il ajoute: «Leur étendue géographique et leur violence sont exceptionnelles.» Les pare-brise, lunettes arrière et même vitres latérales de véhicules détruits témoignent de la puissance du phénomène. (aye)

Traduit et adapté de l'allemand