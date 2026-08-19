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La Suisse reprend les renvois vers l'Afghanistan

Tribunal administratif fédéral à Saint-Gall
Un jeune Afghan sera renvoyé dans son pays, son recours ayant été rejeté par le Tribunal administratif fédéral.Image: TAF

La Suisse reprend les renvois vers l'Afghanistan

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) vient de statuer dans le cas d'un jeune Afghan. Les autorités suisses peuvent désormais envisager un renvoi lorsque certaines conditions sont réunies.
19.08.2026, 09:5019.08.2026, 09:50

Les réfugiés en provenance d'Afghanistan seront à nouveau renvoyés dans leur pays dans certains cas particuliers. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) confirme que face à des «circonstances individuelles favorables», le renvoi d'un réfugié est désormais possible.

Un jeune Afghan sera renvoyé dans son pays, son recours ayant été rejeté par le TAF. Les juges de St-Gall ont procédé à une réévaluation de la situation en Afghanistan.

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Dans leur arrêt de référence, ils soulignent qu'en principe, le renvoi vers l'Afghanistan n'est raisonnablement pas exigible, comme auparavant. Ce qui va changer, c'est qu'en présence de certaines circonstances individuelles particulièrement favorables, les autorités suisses peuvent désormais envisager un renvoi. Cette exception est valable pour tout le territoire afghan.

Renvoi ordonné

Concrètement, le TAF a jugé que les conditions fixées pour un tel renvoi sont remplies dans son arrêt de référence, dont les médias se sont fait l'écho mercredi. Le réfugié est jeune, en bonne santé et appartient à l'ethnie majoritaire pachtoune.

Il possède en outre une expérience professionnelle et peut compter sur un réseau familial à Kaboul. Le SEM avait rejeté sa demande d'asile fin 2025 et ordonné son renvoi. (jzs/ats)

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