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Le Secrétariat d'État aux migrations supprime des dizaines de postes

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Le nombre de demandes d'asile est en baisse par rapport à la période 2022-2024.Image: KEYSTONE

Le Secrétariat d'État aux migrations supprime des dizaines de postes

Une partie du personnel recruté pour pallier les demandes d'asiles en hausse va être supprimée.
28.03.2026, 13:1928.03.2026, 13:19

Au début de l'année, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a supprimé 83 postes. La mesure concerne des emplois à durée déterminée dédiés au traitement des demandes d'asile et de statut S.

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60 postes ont été supprimés dans le domaine du traitement des demandes d'asile et environ 23 dans celui du statut de protection S, a indiqué samedi le SEM à Keystone-ATS, confirmant une information du Blick.

Les postes mis à disposition à titre temporaire pour traiter le nombre accru de demandes d’asile et réduire le nombre de demandes en suspens ont dû être restitués, explique le SEM dans sa réponse. Le SEM écrit:

«Les ressources en personnel dans le domaine de l'asile ont été essentiellement déterminées par le nombre de demandes d'asile reçues, qui a été et devrait être inférieur l'année dernière et cette année par rapport aux années 2022 à 2024.»
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L'année dernière, le SEM a enregistré 25 781 demandes d'asile, soit une baisse de 7 % par rapport à 2024. À l'époque, 27 740 demandes d'asile avaient été enregistrées en Suisse, et 30 223 en 2023. La Confédération s'attend également à un nombre de demandes en baisse pour l'année en cours.

Récemment, les demandes d'asile en suspens ont été réduites de 45%, a confirmé le SEM. Il y en a encore actuellement environ 8600.

Le nombre de postes au SEM a augmenté chaque année entre 2021 et 2025, de 525 équivalents plein temps en 2021 à 762 en 2025. (ats)

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