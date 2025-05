Arrivé récemment, le distributeur en droguerie Rossmann étend son offre en Suisse. Et ce n'est pas du goût de tout le monde. Image: Frank Rumpenhorst/Keystone/imago

Comment la Migros mène la vie dure à la concurrence

Le distributeur allemand Rossmann est arrivé en Suisse en 2024. Pour l'instant uniquement présente outre-Sarine, la chaîne souhaite s'étendre rapidement. Et ce n'est pas pour plaire au géant Migros.

Stefan Ehrbar / ch media

Plus de «Suisse»

En décembre 2024, la chaîne de droguerie allemande Rossmann a ouvert sa première filiale suisse dans le canton de Lucerne. On a appris récemment qu'une autre filiale est prévue à Ebikon (LU), et une demande de permis de construire a déjà été déposée pour une filiale dans le canton de Schwyz.

Des ouvertures sont également prévues dans les cantons de Saint-Gall, des Grisons et de Zurich. Pour ces trois magasins, Rossmann reprend des surfaces du distributeur Depot, dont la branche suisse a dû déposer le bilan fin janvier. L'ouverture est prévue pour ce début d'été, nous a indiqué la filiale zurichoise, qui aura une surface d'environ 500 mètres carrés.

Migros ne cède aucune de ses surfaces

Rossmann prévoyait initialement d'exploiter quinze filiales en Suisse d'ici la fin de l'année. Le patron de l'entreprise, Raoul Rossmann, a toutefois récemment avoué s'être un peu emballé: il devrait finalement n'y en avoir qu'entre cinq et dix. Les surfaces ne manquent pas, mais elles nécessitent une longue et minutieuse sélection. Les demandes de permis de construire et de changement d'affectation sont par ailleurs complexes et impliquent de longs délais de traitement.

Si Rossmann profite des surfaces libérées par Depot, d'autres distributeurs rendent en revanche la tâche difficile à la nouvelle concurrence. La coopérative Migros Zurich (GMZ) a fait savoir que Rossmann ne recevrait pas de surfaces libres de sa part, bien qu'elle n'en manque pas après la disparition de Melectronics, SportX et compagnie. GMZ ne compte pas céder de surfaces à ses concurrents, mais plutôt à des exploitants «complémentaires».

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder