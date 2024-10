Migros lance un gobelet à café très particulier, mais il y a un problème

Migrolino, la filiale de Migros, vend désormais ses boissons chaudes dans des gobelets à emporter qui ne contiennent pas de plastique. Une démarche qui soulève de nombreuses questions.

Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Suisse»

Depuis quelques jours, le café du matin chez Migrolino est devenu plus durable, du moins selon la promesse de la filiale de Migros. Désormais, les gobelets de café peuvent être jetés avec le vieux papier, explique un article du journal interne. Sur le gobelet figure un logo en forme de feuille avec l’inscription: «Compostable Paper Cup», c’est-à-dire gobelet en papier compostable.

Jusqu’à présent, de nombreux clients pouvaient se sentir coupables en commandant un café à emporter, surtout au moment de jeter le gobelet dans les ordures ménagères, qui sont incinérées. En effet, les gobelets couramment utilisés sont recouverts d’une couche de plastique, qui empêche le carton de devenir poreux au contact du liquide et maintient son étanchéité.

Depuis 2022, un logo représentant une tortue mourante indique la présence de plastique, afin d’éviter que le gobelet ne soit jeté par erreur avec le vieux papier ou le carton. Selon les informations du secteur, la part de plastique varie entre 5 et 10%. Quoi qu'il en soit, l’impact environnemental est important: selon le programme à but non lucratif Foodprint, environ 16 milliards de gobelets à usage unique sont utilisés chaque année.

Les couvercles sont en bagasse

Migrolino vient-il donc de lancer une révolution dans le monde? Grâce à une technologie innovante, il est désormais possible de fabriquer des gobelets à partir de papier sans chlore, explique Marco Fallico, porte-parole de Migrolino. La fonction de barrière est assurée par un vernis à base d'eau. Les gobelets sont élaborés dans l’Union européenne.

Voilà à quoi ressemblent les nouvelles tasses à café plus durables de Migrolino.

Les couvercles ont aussi été remplacés. Ils sont désormais fabriqués à 100% à partir de bagasse, un matériau recyclé provenant de la canne à sucre. Selon Marco Fallico, ces couvercles sont donc exempts de composés per- et polyfluorés, c’est-à-dire de substances chimiques difficiles à décomposer, et sont ainsi compostables. Avec cette transition, Migrolino dit économiser 14,2 tonnes de polyéthylène par an.

Les nouveaux gobelets peuvent-ils donc être jetés avec les journaux à la maison ou dans les poubelles à papier, même s’il reste un peu de café à l’intérieur ?

«En principe, les gobelets à café peuvent être jetés avec le vieux papier, à condition qu’il ne reste que peu, voire pas du tout, de résidus de café» Marco Fallico, porte-parole de Migrolino

L’industrie du recyclage est sceptique

Vraiment ? La situation n'est peut-être pas aussi simple. Rahel Ostgen, responsable de l’économie circulaire chez Swiss Recycle, la fédération des organisations de recyclage suisses, assure qu’elle ne peut pas se prononcer définitivement sur la recyclabilité des gobelets. En effet, elle ne connaît pas la composition exacte des gobelets de Migrolino.

Selon elle, la plupart des emballages en papier et carton qui sont en contact direct avec des aliments ne peuvent pas être collectés avec le vieux papier ou carton, mais doivent être éliminés avec les ordures ménagères et envoyés dans les usines d’incinération pour une valorisation thermique.

Paul Fischer, directeur de l’Association pour le recyclage du papier et du carton, qui promeut l’utilisation efficace de ces deux matières premières, se montre peu impressionné par l’initiative de Migrolino. Il explique:

«A ma connaissance, ce gobelet, ou plutôt le matériau, n’a jusqu’à présent été testé ni chez nous, ni dans les usines suisses»

Tant que cela ne sera pas fait, il ne pourra ni ne voudra se prononcer. Il ajoute: «Vu la grande complexité du sujet, le dialogue entre les détaillants, les fabricants d’emballages et l’industrie du recyclage devrait être beaucoup plus étroit et intense qu’il ne l’est aujourd’hui.»

Migrolino clarifie ses recommandation

Confronté aux inquiétudes de l’industrie du recyclage, Marco Fallico, porte-parole de Migrolino, maintient: «Les gobelets peuvent être jetés dans le compost ou avec le carton.» Les deux options ont été testées et certifiées:

«Nous recommandons toutefois de les jeter avec le carton, car il s'agit d'une ressource qui peut être réutilisée.»

Pour les couvercles, qui sont également compostables, Migrolino recommande de vérifier les règles de recyclage pour le conteneur de déchets biologiques concerné. Si la commune reconnaît la bagasse comme compostable, le couvercle peut être jeté dans le conteneur à déchets organiques. Cependant, on peut se demander si le consommateur moyen prendra cette peine lorsqu’il est en déplacement.

Et qu’en est-il des préoccupations du secteur concernant les restes de liquide, qui empêchent souvent le recyclage?

«Il est vrai qu’il faut veiller à ce que les gobelets soient principalement secs et ne contiennent pas de grandes quantités de liquide. Les matériaux contaminés peuvent perturber le recyclage.» Marco Fallico, porte-parole de Migrolino

Cependant, des tests ont montré que 99,52 % des gobelets seraient recyclables après usage.

Selecta est sceptique

Les autres grands vendeurs de café en Suisse empruntent d’autres voies. Sarina Künzli, porte-parole de la société de distributeurs automatiques Selecta, indique qu’ils testent en permanence des options plus respectueuses de l’environnement. Toutefois, plusieurs obstacles compliquent l’introduction de telles solutions, notamment le fait que les gobelets sans revêtement plastique perdent souvent leur forme et leur stabilité au contact des liquides.

«Cela peut poser problème, surtout avec les boissons chaudes consommées directement au bord du gobelet, car il ramollit et devient désagréable au toucher»

Cela dit, dans d’autres marchés où Selecta propose des distributeurs automatiques de café, et où des lois sur la durabilité existent, une solution plus durable semble réalisable. «Aux Pays-Bas, les gobelets en papier jetables sont interdits», explique Sarina Künzli. «Nous y avons déjà introduit des gobelets durables et réutilisables, qui se sont avérés très efficaces.»

Coop et le groupe de kiosques Valora utilisent aussi encore des gobelets en papier avec un revêtement plastique:

«Nous avons déjà testé différents gobelets à emporter sans revêtement plastique conventionnel» Maximilian Schenner, porte-parole de Valora

«Cependant, de nombreux fabricants utilisent encore des revêtements alternatifs, comme le bioplastique, même pour les gobelets recyclables ou compostables.» Selon Schenner, cela ne représente pas encore une solution durable pour Valora. «A l'heure actuelle, Valora n'a pas encore trouvé de gobelet en papier 100%, sans plastique, sans bioplastique ou revêtement présentant des risques potentiels pour la santé.»

(Traduit de l'allemand par Tim Boekholt)