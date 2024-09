Les Suisses sont totalement séduits par ce gadget de cuisine

Le micro-ondes? Le four à vapeur? Ou encore le four traditionnel? Pour de nombreux consommateurs, notamment les plus jeunes, ces options de cuisson ont fait leur temps. Ils se tournent de plus en plus vers ce que l'on appelle les fours airfryer.

Benjamin Weinmann / ch media

Lorsque l'on entend le mot friteuse, on pense en premier lieu aux frites ou aux nuggets de poulet cuits dans de l'huile bouillante. Mais cette façon de faire frire les aliments, qui n'est pas particulièrement saine, est soumise à une forte concurrence.

Une évaluation du plus grand magasin en ligne de Suisse, Galaxus, le montre bien: huit friteuses sur dix achetées à la filiale de Migros fonctionnent désormais à l'air chaud, contre seulement deux à l'huile.

«La croissance annuelle des ventes d'airfryer est de l'ordre d'un pourcentage élevé à deux chiffres» Alex Hämmerli, porte-parole de Galaxus.

L'année dernière déjà, la clientèle de Galaxus avait acheté quatorze fois plus de friteuses à air chaud qu'en 2019. «Cette année, la demande est presque deux fois plus élevée qu'en 2023», déclare Hämmerli. En revanche, celle des friteuses à huile stagne.

Les cuistots Tiktok contribuent au boom

Le nom est toutefois trompeur. En effet, les fours airfryer ne font pas de friture – ce sont en quelque sorte de petits fours à air pulsé. En d'autres termes, ils font circuler de l'air chaud à grande vitesse autour des aliments. Les aliments sont ainsi cuits de manière uniforme et deviennent croustillants sans devoir être plongés dans de l'huile chaude. En règle générale, quelques gouttes d'huile suffisent pour la cuisson avec une friteuse à air chaud.

Ils sont surtout populaires auprès des jeunes clients soucieux de leur santé, explique Hämmerli. Quatre acheteurs sur dix ont moins de 35 ans. De plus, ces appareils consommeraient moins d'électricité qu'un four, car ils sont plus compacts.

Mais la tendance airfryer trouve son origine notamment dans les réseaux sociaux. Sur Tiktok et Instagram, de nombreux «créateurs de contenu» (autrefois appelés «influenceurs») ont fait découvrir à leur public des recettes utilisant la friteuse à air chaud, qu'il s'agisse de préparer du poulet, des légumes ou même des pizzas.

Selon Hämmerli, le leader du marché est la marque néerlandaise Philips, suivie du fabricant américain Ninja. Leur focalisation sur l'offre airfryer a relégué à la troisième place l'ancien leader français Tefal, connu pour ses friteuses à huile. La marque chinoise Xiaomi arrive en quatrième position. La friteuse à air chaud a été inventée en 2006 par le Néerlandais Fred van der Weijz. Il a ensuite vendu son brevet au groupe Philips, qui a commercialisé la première friteuse à air chaud sous le nom «Airfryer» en 2010.

Nestlé mise sur la tendance Airfryer

Le géant de l'alimentation Nestlé a parlé au portail de la branche Food Dive des espoirs qu'il place dans la friteuse à air chaud. «L'avenir appartient aux friteuses à air», déclare Adam Graves, qui dirige les affaires américaines de pizzas et de snacks du groupe suisse romand. Il parle d'un «changement de génération». En effet, deux tiers des foyers américains disposent déjà d'au moins un airfryer. Selon Graves, cela représente plus de personnes que celles qui possèdent une machine à café.

Ainsi, de nombreux produits vendus dans les supermarchés américains disposent désormais d'instructions de cuisson précises pour la friteuse à air ou ont même été spécialement conçus à cet effet. Ce boom ne semble pas non plus avoir échappé au détaillant suisse Coop.

«Nous pourrions envisager d'intégrer les instructions de préparation pour les friteuses à air chaud sur l'emballage de certains produits» Sina Gebel, porte-parole de Coop.

Un examen dans ce sens serait en cours de planification. Selon Gebel, cela pourrait être particulièrement judicieux pour les produits qui sont préparés dans des friteuses ou au four, comme les nuggets de poulet ou les frites.

Chez Migros, en revanche, de telles informations supplémentaires sur les emballages ne sont pas à l'ordre du jour pour le moment. En attendant, le producteur de sacs alimentaires Toppits a récemment lancé dans le commerce de détail suisse un nouveau papier sulfurisé spécialement adapté aux friteuses à air chaud.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci