Samedi 4 juin 2022 constituera le dernier jour durant lequel les 2,3 millions de membres des dix coopératives régionales Migros pourront se prononcer concernant la vente d'alcool. Image: sda

Fin des votes pour l'alcool à la Migros ce samedi: 5 questions pour comprendre

Plus que quelques jours avant que des millions de coopérateurs Migros décident si, à l’avenir, le magasin qui avait pour principe de ne jamais vendre d'alcool pourra officiellement déroger à la règle.

On croirait presque vivre une votation fédérale. Après que les règles interdisant la vente d'alcool à la Migros aient été modifiées, après que la mise en place d'une votation en faveur de ces règles modifiées ait été acceptée, vient désormais la troisième et ultime étape: la votation.

Samedi 4 juin 2022 constituera le dernier jour durant lequel les 2,3 millions de membres des dix coopératives régionales Migros pourront se prononcer dans les urnes. L'objectif? Voter oui ou non quant à la mise en vente d'alcool dans toutes les filiales de l'entreprise.

Pourquoi une votation sur l'alcool à la Migros a-t-elle été lancée?

«Depuis près d’un siècle, la vente de bière, vin et spiritueux est interdite dans les filiales des coopératives Migros», explique l'entreprise suisse sur son site. Du coup, actuellement, l’interdiction de vendre de l’alcool figure dans des statuts juridiquement contraignants pour toutes les coopératives régionales et la fédération de la Migros au niveau national.

En juillet 2021, cinq délégués de la Fédération des coopératives Migros (FCM) ont proposé à l'assemblée des délégués de modifier les statuts afin d'abolir l'interdiction sur l'alcool. Concrètement, deux motions s'opposent: une qui veut supprimer cette interdiction, une autre qui veut la conserver.

Fin décembre 2021, l'Administration et les dix coopératives régionales de Migros se sont prononcées en faveur de la tenue d'une votation des statuts qui ont finalement été modifiés un mois plus tôt. La votation pour les rendre effectifs a alors été fixée entre le 16 mai et le 4 juin 2022.

Quelles sont les conditions pour que la votation soit favorable?

Contrairement à d'autres détaillants, ce n'est pas une direction ou une hiérarchie haut placée qui décidera. Migros étant une coopérative, ce sont ses 2,3 millions de membres qui auront le fin mot de l'histoire.

Deux tiers de ces votes devront être favorables pour permettre à Migros de proposer à l’avenir des boissons alcoolisées dans ses magasins, ses Restaurants ainsi que ses Take Away. Si la majorité des deux tiers n’est pas atteinte, rien ne changera.

Depuis décembre, la Romandie semble avoir déjà tranché Vente d'alcool à la Migros: la Suisse romande a voté et elle est unanime de Fabien Feissli

Pourquoi cette votation sur l'alcool fait débat en Suisse?

Les détracteurs crient à l'hypocrisie. Lors de la création de la Migros en 1925, son fondateur Gottlieb Duttweiler voulait s'assurer que son modèle d'affaires, établi sur des prix bas grâce à de faibles marges, n'encourage pas la dépendance à l'alcool; l'alcoolisme étant un problème majeur à cette époque.

En 1945, Gottlieb Duttweiler mentionne ces interdictions de vente d'alcool et de tabac dans les statuts de l'entreprise Migros. Image: keystone

Sauf que les années 1990 sont arrivées et une première entorse à la règle a eu lieu avec l'installation de succursales Pick Pay. Ces dernières vendaient de l'alcool et du tabac tout en louant des locaux dans les supermarchés de Migros. Le rachat en 1997 de Globus qui vendait de l'alcool ainsi que du tabac dans ses rayons a financièrement profité au groupe.

Depuis lors, on peut trouver de l'alcool – et même parfois des cigarettes – chez Denner, filiale de Migros, dans les Migrolino, sur la plateforme internet leshop.ch, dans les stations services Migrol et dans les magasins partenaires VOI, bafouant ainsi les principes originels de la fondation Duttweiler.

A quoi pourraient ressembler les bouteilles d'alcool Migros?

En marge de la vente d'alcool, Migros a annoncé vouloir lancer sa propre marque de bière. En mars 2022, l'entreprise en a présenté deux variantes: avec et sans alcool. Produites par des brasseries suisses, ces dernières ressembleront à ça:

Image: migros

Si la votation du 4 juin permet de mettre en vente de l'alcool dans les magasins Migros, chaque coopérative pourra décider d'y participer ou non. Celles en faveur de la vente pourront proposer à leurs clients des bières Migros étiquetées «oui» pour les blondes et «non» pour les sans alcool. En revanche, celles s'y opposant vendront uniquement les bières Migros étiquetées «non».

Quand seront vendues les bouteilles d'alcool, si la votation passe?

La Migros devrait annoncer le résultat de la votation à la mi-juin 2022, dans son Migros Magazine et en ligne. Si la majorité des votantes et votants d’une coopérative se prononce en faveur de la vente d’alcool, les statuts modifiés entreront en vigueur dès le 1er juillet 2022.

Les clients de la Migros pourraient voir de l'alcool dans les rayons de ses magasins au cours de l'année 2023.