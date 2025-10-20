ciel couvert10°
Bestsmile: Pourquoi Migros est accusé de diffamation

Bestmile Migros
Ertan Wittwer était la figure de proue de Bestsmile.Image: montage watson

Pourquoi Migros est accusé de propos «diffamatoires»

Si l'entreprise de correction dentaire Bestsmile a fini par être liquidée, les querelles entre ses fondateurs et Migros sont loin d'être terminées.
20.10.2025, 11:5620.10.2025, 11:56
Florence Vuichard / ch media

Au printemps 2022, Ertan Wittwer se disait «fier» d’avoir pu vendre sa chaîne de correction dentaire Bestsmile à Migros, qu’il décrivait alors comme une «institution suisse». Désireux de s’imposer dans le domaine de la santé, le géant orange vantait pour sa part «l’équipe» et «le potentiel» d’une entreprise dans laquelle il avait toujours cru.

Mais l’époque des éloges est désormais révolue. Les deux parties ne communiquent plus que par l’intermédiaire de leurs avocats, et se bombardent mutuellement de plaintes.

«C'est absurde»: le litige entre Migros et Bestsmile s'envenime

Comme l’a appris Schweiz am Wochenende, après que Migros a déposé, en février dernier, une plainte civile contre Ertan Wittwer et les deux autres cofondateurs de Bestsmile, ces derniers ont riposté fin septembre en déposant une contre-plainte à Zurich.

A notre demande, les trois fondateurs de Bestsmile ont confirmé ces informations. Ils affirment avoir déjà formulé depuis quelque temps, dans le cadre d’une procédure de conciliation, une réponse aux accusations de «violation de contrat et acte illicite». Ils ont assuré:

«Nous confirmons que ces démarches sont désormais aussi en cours sur le plan judiciaire»

Les accusations de «violation de contrat» et «d’acte illicite» se rapportaient à une révélation faite par Migros en février 2024 au même journal.

Le groupe expliquait alors avoir constaté, à l’automne 2023, des «irrégularités» lors de la vérification du rapport annuel 2021 de Bestsmile. Dès que ces faits avait été portés à sa connaissance, Migros avait immédiatement ouvert une enquête interne.

Migros aurait payer Bestsmile trop cher

Aujourd’hui encore, Migros est convaincue d’avoir payé trop cher pour Bestsmile à cause de rapports financiers enjolivés. Les «irrégularités» reprochées concernent des différences dans les outils comptables appliqués à la clôture de l’exercice 2021, soit peu avant la vente.

Ces pratiques auraient gonflé artificiellement le chiffre d’affaires et le bénéfice de l'entreprise, ce qui aurait entraîné une hausse de son prix de vente. Migros espère désormais récupérer par voie judiciaire une partie substantielle du montant versé en 2022, estimé selon les sources entre 80 et 100 millions de francs.

Tout ce qui a changé chez Migros depuis le début de l'année

Les fondateurs rejettent fermement les accusations du géant orange. Ils affirment que les comptes annuels de Bestsmile, «régulièrement révisés», étaient «conformes en tous points à la législation et aux normes comptables applicables».

Cette conformité aurait même été confirmée par plusieurs experts-comptables indépendants. Les entrepreneurs soulignent en outre que Migros avait procédé à une vérification diligente complète avant la transaction, et disposait d’un accès intégral à toutes les données financières de la chaîne d'appareils dentaires.

Bestsmile réclame réparation à Migros

Refusant de restituer le moindre franc, les fondateurs entendent désormais défendre leur réputation. Ils estiment que les accusations publiques de Migros ont terni leur image, et exigent une compensation financière pour ce préjudice. Ils affirment:

«Les accusations portées par Migros contre nous étaient totalement infondées et diffamatoires»

Ils ajoutent que cela leur a causé «un important dommage économique».

Invoquant «le fait qu’il s’agit d’une procédure en cours», la porte-parole de Migros, Prisca Huguenin-dit-Lenoir, n’a pas souhaité commenter les derniers développements.

Il y a une année, Migros a liquidé la chaîne spécialisée dans les corrections dentaires qu'il avait acquise. En janvier dernier, les dernières succursales Bestsmile ont définitivement fermé leurs portes.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

L’article